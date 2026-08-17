https://crimea.ria.ru/20260817/v-yalte-zaderzhana-stavshaya-kurerom-moshennikov-studentka-iz-sevastopolya-1158544848.html

В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя

В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя

Полиция Крыма задержала 18-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T19:57

2026-08-17T19:57

2026-08-17T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Полиция Крыма задержала 18-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.В полицию Ялты обратилась 74-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 490 тысяч рублей. Курьером оказалась студентка из Севастополя. Девушка пояснила, что сама стала жертвой киберпреступников после того, как ее аккаунт на "Госуслугах" был взломан. Мошенники заверили студенту, что единственный способ избежать тюрьмы за якобы финансирование терроризма – стать посыльным. Девушка забрала у пенсионерки из Ялты пакет с деньгами и перечислила кураторам на их счета.В отношении студентки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Ей грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.Ранее сообщалось, что в Евпатории мошенники выдают себя за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыВ Севастополе дельцы оформляли SIM-карты на вымышленных абонентов31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю

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2026

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