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В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя
В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя
Полиция Крыма задержала 18-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:57
2026-08-17T19:57
2026-08-17T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Полиция Крыма задержала 18-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.В полицию Ялты обратилась 74-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 490 тысяч рублей. Курьером оказалась студентка из Севастополя. Девушка пояснила, что сама стала жертвой киберпреступников после того, как ее аккаунт на "Госуслугах" был взломан. Мошенники заверили студенту, что единственный способ избежать тюрьмы за якобы финансирование терроризма – стать посыльным. Девушка забрала у пенсионерки из Ялты пакет с деньгами и перечислила кураторам на их счета.В отношении студентки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Ей грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.Ранее сообщалось, что в Евпатории мошенники выдают себя за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыВ Севастополе дельцы оформляли SIM-карты на вымышленных абонентов31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
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мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, ялта, кибербезопасность, киберпреступность
В Ялте задержана ставшая курьером мошенников студентка из Севастополя
Ставшую курьером киберпреступников студентку задержали после получения денег в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Полиция Крыма задержала 18-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
В полицию Ялты обратилась 74-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 490 тысяч рублей.
"Пожилой женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Под предлогом "взлома" личного кабинета на "Госуслугах" и участия счетов пенсионерки в финансировании террористической организации, мошенник убедил ее в необходимости "обезопасить" накопления. Испуганная женщина передала прибывшему курьеру все сбережения", – рассказали в полиции Крыма.
Курьером оказалась студентка из Севастополя. Девушка пояснила, что сама стала жертвой киберпреступников после того, как ее аккаунт на "Госуслугах" был взломан. Мошенники заверили студенту, что единственный способ избежать тюрьмы за якобы финансирование терроризма – стать посыльным. Девушка забрала у пенсионерки из Ялты пакет с деньгами и перечислила кураторам на их счета.
В отношении студентки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Ей грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Евпатории мошенники выдают себя
за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность.
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