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В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУ
В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУ
Российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T09:37
2026-08-17T09:37
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
одесская область
вооруженные силы россии
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в порту "Одесса". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным оборонного ведомства, в порту "Измаил" поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.Кроме того, нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, одесская область, вооруженные силы россии, черное море
В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУ

Российские военные ударили по ангарам с западной техникой для ВСУ и причальному терминалу

09:37 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в порту "Одесса". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Ночью 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в порту "Одесса" патрульный катер типа "Тарантул", обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, в порту "Измаил" поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.
Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.
Кроме того, нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
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