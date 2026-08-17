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В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
50-летнюю жительницу Севастополя будут судить за нанесение ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:12
2026-08-17T19:12
2026-08-17T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. 50-летнюю жительницу Севастополя будут судить за нанесение ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщает прокуратура города.ЧП произошло в июне, когда обвиняемая праздновала свой день рождения с родственниками.Родственники оказали потерпевшему первую помощь. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Балаклавский районный суд Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница напала с ножом на сестер в УфеБезработного жителя Армянска будут судить за убийство сожительницыПырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
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В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в ходе ссоры – женщину ждет суд