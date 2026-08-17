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В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
50-летнюю жительницу Севастополя будут судить за нанесение ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:12
2026-08-17T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. 50-летнюю жительницу Севастополя будут судить за нанесение ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщает прокуратура города.ЧП произошло в июне, когда обвиняемая праздновала свой день рождения с родственниками.Родственники оказали потерпевшему первую помощь. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Балаклавский районный суд Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница напала с ножом на сестер в УфеБезработного жителя Армянска будут судить за убийство сожительницыПырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
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В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд

Жительница Севастополя ударила мужа кухонным ножом в ходе ссоры – женщину ждет суд

19:12 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. 50-летнюю жительницу Севастополя будут судить за нанесение ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщает прокуратура города.
ЧП произошло в июне, когда обвиняемая праздновала свой день рождения с родственниками.

"Под утро семья вернулась домой. По месту проживания между обвиняемой и ее мужем произошел конфликт. В ходе ссоры, которая возникла на бытовой почве, женщина ударила супруга кухонным ножом", – говорится в сообщении.

Родственники оказали потерпевшему первую помощь. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Балаклавский районный суд Севастополя.
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