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В Севастополе воют сирены – в городе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В Севастополе воют сирены – в городе объявили воздушную тревогу
В Севастополе воют сирены – в городе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе воют сирены – в городе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:45
2026-08-17T12:45
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе воют сирены – в городе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу

12:45 17.08.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Воздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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