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В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времени

В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времени - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времени

В Севастополе во вторник, 18 августа, на автозаправках фирмы "ТЭС" время для продажи топлива по QR-кодам будет ограничено, реализация будет открыта до 16 часов. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T22:37

2026-08-17T22:37

2026-08-17T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 18 августа, на автозаправках фирмы "ТЭС" время для продажи топлива по QR-кодам будет ограничено, реализация будет открыта до 16 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Так, по информации главы региона, на АЗС фирмы "ТЭС" по QR-кодам будет осуществляться продажа четырех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ. Дизельное топливо NP будет в свободной продаже.Также он напомнил, что разрешена заправка в канистры, в том случае, если горючее необходимо для работы домашних генераторов.Кроме того, на трех АЗС фирмы "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров). Адреса заправок: Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 12 Б, Камышовое шоссе, 73, утонил губернатор.Отпускать топливо по кодам на АЗС этой фирмы будут с 10:00. Также разрешена заправка в канистры – для работы домашних генераторов.Развожаев напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗСНовороссийск столкнулся с дефицитом бензинаСитуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставки

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новости севастополя, севастополь, транспорт, автомобиль, топливо, бензин, михаил развожаев