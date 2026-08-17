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В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
Над Севастополем сбили 10 дронов противника. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:46
2026-08-17T14:46
2026-08-17T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбили 10 дронов противника. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, зафиксировано точечное повреждение фасада одного из частных домов на Северной стороне Севастополя. Также поврежден автомобиль в центре города.Днем в понедельник, 17 августа, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Спустя около часа его отменили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площадиУкраинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщинаДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, атаки всу, хакерские атаки, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 10 беспилотников ВСУ
14:46 17.08.2026 (обновлено: 14:56 17.08.2026)