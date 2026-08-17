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В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T15:22
2026-08-17T15:22
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 13 часов 30 минут в районе дома №29 на улице Гоголя 46-летний водитель автомобиля Opel неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла BMW под управлением 42-летнего мужчины и столкнулся с ним.В полиции уточнили, что видимые признаки опьянения у участников аварии отсутствуют. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Ранее в Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, автомобиль, мототранспорт, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW

Легковушка снесла байк в Севастополе – мотоциклист госпитализирован.

15:22 17.08.2026
 
© Полиция СевастополяДТП на улице Гоголя в Севастополе
ДТП на улице Гоголя в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в 13 часов 30 минут в районе дома №29 на улице Гоголя 46-летний водитель автомобиля Opel неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла BMW под управлением 42-летнего мужчины и столкнулся с ним.
"В результате происшествия байкер получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В момент ДТП мотоциклист находился в шлеме и защитной экипировке, что позволило минимизировать травмы", – рассказали в МВД.
В полиции уточнили, что видимые признаки опьянения у участников аварии отсутствуют. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее в Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.
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