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В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T15:22
2026-08-17T15:22
2026-08-17T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 13 часов 30 минут в районе дома №29 на улице Гоголя 46-летний водитель автомобиля Opel неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла BMW под управлением 42-летнего мужчины и столкнулся с ним.В полиции уточнили, что видимые признаки опьянения у участников аварии отсутствуют. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Ранее в Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
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В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
Легковушка снесла байк в Севастополе – мотоциклист госпитализирован.