https://crimea.ria.ru/20260817/v-sevastopole-legkovushka-stolknulas-s-baykerom-na-bmw-1158556099.html

В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW

В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW

В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T15:22

2026-08-17T15:22

2026-08-17T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник на улице Гоголя в Севастополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и мотоцикла BMW. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 13 часов 30 минут в районе дома №29 на улице Гоголя 46-летний водитель автомобиля Opel неправильно выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла BMW под управлением 42-летнего мужчины и столкнулся с ним.В полиции уточнили, что видимые признаки опьянения у участников аварии отсутствуют. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Ранее в Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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