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В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
Во вторник,18 августа, для предпринимателей Севастополя вводится режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T16:40
2026-08-17T16:40
2026-08-17T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Во вторник,18 августа, для предпринимателей Севастополя вводится режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили на предприятии.Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Уточняется, что за неисполнение ограничений для предпринимателей предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили время работы ТЦ и супермаркетовВ Крыму свет будут давать в зависимости от возможностей электросетиВСУ нанесли серьезный ущерб энергетике Донбасса и Новороссии
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В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
В Севастополе во вторник ограничат режим потребления электроэнергии для бизнеса