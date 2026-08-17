https://crimea.ria.ru/20260817/v-rossii-zapuscheno-seriynoe-proizvodstvo-mobilnykh-elektropodstantsiy-1158545751.html

В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций

В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций

На фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА Госкорпорация "Ростех" запустила серийное производство мобильных электроподстанций, сообщает... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T21:10

2026-08-17T21:10

2026-08-17T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. На фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА Госкорпорация "Ростех" запустила серийное производство мобильных электроподстанций, сообщает пресс-служба корпорации.Комплексы предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Они могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Такое решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место, отмечают в "Ростехе".Кроме того, комплексы адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения.Системы разработаны совместным предприятием компании "РТ-Проектные технологии" и холдинга "АКРОН", компанией "АКРОН ПТ".Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым обсудили с властями Крыма ситуацию с электроснабжением региона и меры по стабилизации ситуации.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуВ Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПОхрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии, новости