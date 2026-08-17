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В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:28
2026-08-17T14:28
2026-08-17T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой по реализации корпоративных мер поддержки демографии."По сего словам, комплекс мер включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей.Министр сообщил также, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно наращивают объемов финансирования мер стимулирования рождаемости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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демография, новости, детский сад, семья, россия
В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
В России думают над созданием корпоративных детских садов при предприятиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой по реализации корпоративных мер поддержки демографии.
"По сего словам, комплекс мер включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей.
"Кроме того, создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений", - цитирует Алиханова пресс-служба кабмина.
Министр сообщил также, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно наращивают объемов финансирования мер стимулирования рождаемости.
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