https://crimea.ria.ru/20260817/v-rossii-mogut-poyavitsya-korporativnye-detsady-pri-predpriyatiyakh-1158552386.html

В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях

В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях

В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T14:28

2026-08-17T14:28

2026-08-17T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов при предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой по реализации корпоративных мер поддержки демографии."По сего словам, комплекс мер включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей.Министр сообщил также, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно наращивают объемов финансирования мер стимулирования рождаемости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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демография, новости, детский сад, семья, россия