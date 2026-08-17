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В Крыму за неделю произошло 123 пожара - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В Крыму за неделю произошло 123 пожара
В Крыму за неделю произошло 123 пожара - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Крыму за неделю произошло 123 пожара
За период с 10 по 16 августа на территории республики Крым произошло 123 пожара, в том числе 72 возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T10:03
2026-08-17T10:03
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За период с 10 по 16 августа на территории республики Крым произошло 123 пожара, в том числе 72 возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.За неделю в горно-лесной местности зарегистрировано одно происшествие, спасены два человека. На воде помощь оказана одному человеку.Пиротехники МЧС за минувшую неделю ликвидировали 211 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Также силы МЧС России реагировали на 12 дорожно-транспортных происшествий, помощь потребовалась шестерым людям.Ранее сообщалось, что крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд.До 19 августа в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС напомнили, что с 24 июня на территории Крыма объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огняЧрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе до 19 августаУмная колонка спалила дом: 8-летний ребенок пострадал на пожаре в Севастополе
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РИА Новости Крым
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пожар, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму за неделю произошло 123 пожара

В Крыму за неделю зарегистрированы 123 пожара и одно происшествие в горно-лесной местности

10:03 17.08.2026
 
© МЧС РоссииПожар на Тепе-Оба
Пожар на Тепе-Оба
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За период с 10 по 16 августа на территории республики Крым произошло 123 пожара, в том числе 72 возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС РФ по Республике Крым реагировали на 123 пожара, из них сухой растительности – 72. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 19 пожаров", – говорится в сообщении.
За неделю в горно-лесной местности зарегистрировано одно происшествие, спасены два человека. На воде помощь оказана одному человеку.
Пиротехники МЧС за минувшую неделю ликвидировали 211 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Также силы МЧС России реагировали на 12 дорожно-транспортных происшествий, помощь потребовалась шестерым людям.
Ранее сообщалось, что крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд.
До 19 августа в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС напомнили, что с 24 июня на территории Крыма объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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ПожарПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
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