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В Крыму изменится расписание четырех электричек - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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В Крыму изменится расписание четырех электричек
В Крыму изменится расписание четырех электричек - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В Крыму изменится расписание четырех электричек
Расписание четырех пригородных поездов Крыма изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T17:56
2026-08-17T17:56
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новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Расписание четырех пригородных поездов Крыма изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, речь идет об электричках №6742 сообщением Керчь - Джанкой, №6745 сообщением Джанкой - Керчь, №6748 сообщением Керчь - Семь Колодезей, №6741 сообщением Семь Колодезей - Керчь.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах. Поправки утверждены приказом Минтранса РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 24 августаЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, транспорт, логистика
В Крыму изменится расписание четырех электричек

В Крыму с 21 августа изменится расписание движения четырех пригородных поездов

17:56 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Расписание четырех пригородных поездов Крыма изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 21 августа 2026 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов... Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании ваших поездок", – говорится в сообщении.
В частности, речь идет об электричках №6742 сообщением Керчь - Джанкой, №6745 сообщением Джанкой - Керчь, №6748 сообщением Керчь - Семь Колодезей, №6741 сообщением Семь Колодезей - Керчь.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах. Поправки утверждены приказом Минтранса РФ.
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КрымНовости КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаТранспортЛогистика
 
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