https://crimea.ria.ru/20260817/v-krymu-izmenitsya-raspisanie-chetyrekh-elektrichek-1158566714.html

В Крыму изменится расписание четырех электричек

В Крыму изменится расписание четырех электричек - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В Крыму изменится расписание четырех электричек

Расписание четырех пригородных поездов Крыма изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T17:56

2026-08-17T17:56

2026-08-17T17:56

крым

новости крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

электричка

транспорт

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/19/1118491909_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_006f0ed2855837ddc439cbc54813cb1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Расписание четырех пригородных поездов Крыма изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, речь идет об электричках №6742 сообщением Керчь - Джанкой, №6745 сообщением Джанкой - Керчь, №6748 сообщением Керчь - Семь Колодезей, №6741 сообщением Семь Колодезей - Керчь.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах. Поправки утверждены приказом Минтранса РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 24 августаЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, транспорт, логистика