https://crimea.ria.ru/20260817/v-kakikh-regionakh-rossii-samye-bolshie-zarplaty-1158539967.html
В каких регионах России самые большие зарплаты
В каких регионах России самые большие зарплаты - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В каких регионах России самые большие зарплаты
Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. Исследование провело агентство РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T08:03
2026-08-17T08:03
2026-08-17T08:03
зарплата
рейтинг
россия
новости
крым
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059125_0:150:1152:798_1920x0_80_0_0_99efd3114f35edc58641fa3d70c95fcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. Исследование провело агентство РИА Новости.Основным показателем при составлении рейтинга стала доля работников с зарплатой выше, чем в среднем по стране, с учетом ценовой ситуации в регионах. Расчеты основывались на сведениях о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого российского региона корректировалась на региональный уровень цен.На втором месте – Магаданская область, где доля работников с зарплатой выше средней по РФ составляет 57,2%. На третьем месте – Чукотский автономный округ (56,5%).Первую пятерку рейтинга замыкают Ненецкий АО (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,1%).В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%).Севастополь занимает 67-е место в рейтинге. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментовВыйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059125_0:16:1152:880_1920x0_80_0_0_df5033b4b6dbb66463fa1115856c57cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплата, рейтинг, россия, новости, крым, севастополь
В каких регионах России самые большие зарплаты
Самые большие зарплаты в России платят в Ямало-ненецком округе и Магаданской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. Исследование провело агентство РИА Новости.
Основным показателем при составлении рейтинга стала доля работников с зарплатой выше, чем в среднем по стране, с учетом ценовой ситуации в регионах. Расчеты основывались на сведениях о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого российского региона корректировалась на региональный уровень цен.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Показатель обусловлен высокими зарплатами в ключевой для субъекта отрасли – добыче нефти и газа, а также относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными регионами.
На втором месте – Магаданская область, где доля работников с зарплатой выше средней по РФ составляет 57,2%. На третьем месте – Чукотский автономный округ (56,5%).
Первую пятерку рейтинга замыкают Ненецкий АО (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,1%).
В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%).
Севастополь занимает 67-е место в рейтинге. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: