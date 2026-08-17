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В каких регионах России самые большие зарплаты

В каких регионах России самые большие зарплаты - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В каких регионах России самые большие зарплаты

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. Исследование провело агентство РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T08:03

2026-08-17T08:03

2026-08-17T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. Исследование провело агентство РИА Новости.Основным показателем при составлении рейтинга стала доля работников с зарплатой выше, чем в среднем по стране, с учетом ценовой ситуации в регионах. Расчеты основывались на сведениях о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого российского региона корректировалась на региональный уровень цен.На втором месте – Магаданская область, где доля работников с зарплатой выше средней по РФ составляет 57,2%. На третьем месте – Чукотский автономный округ (56,5%).Первую пятерку рейтинга замыкают Ненецкий АО (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,1%).В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%).Севастополь занимает 67-е место в рейтинге. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму получит повышенную пенсию в августе В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментовВыйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников

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2026

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зарплата, рейтинг, россия, новости, крым, севастополь