https://crimea.ria.ru/20260817/v-2027-godu-vo-vsekh-regionakh-rossii-poyavyatsya-tsentry-zdorovogo-dolgoletiya-1158562235.html
В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия - РИА Новости Крым, 17.08.2026
В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
В России создаются центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В следующем году центры будут... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T17:08
2026-08-17T17:08
2026-08-17T17:08
татьяна голикова
общество
россия
долгожители
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593652_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3d6298af8ed212bc69e74d3743ed1ff2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России создаются центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В следующем году центры будут работать во всех регионах РФ. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании под председателем главы Правительства Михаила Мишустина.Вице-премьер отметила, что в начале 2026 года открыт первый федеральный модельный центр медицины здорового долголетия на базе РНЦХ имени академика Б.В.Петровского. Центр будет курировать внедрение необходимых методик в регионах. Сейчас уже 600 человек из всех регионов страны прошли обучение, чтобы работать в центрах медицины здорового долголетия.По словам Голиковой, региональные центры оказались очень востребованы. Так, в Центре медицины здорового долголетия в Саранске за первые три месяца обследование прошли около 800 человек. Почти у 58% выявлены либо предриски развития заболеваний, либо непосредственно заболевания.Медицина здорового долголетия – новое направление в медицине, нацеленное на своевременное выявление предрисков и предупреждение возможных заболеваний. Направление реализуется в рамках нацпроектов "Новые технологии сбережения здоровья" и "Продолжительная и активная жизнь".Ранее Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратовВ Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологийПочему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593652_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_aec3b4f6a5de4577286edbd5441f8cfb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество, россия, долгожители, новости
В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
Во всех регионах России в следующем году появятся центры здорового долголетия – Голикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России создаются центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В следующем году центры будут работать во всех регионах РФ. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании под председателем главы Правительства Михаила Мишустина.
"Принята вся необходимая нормативная база. Медицина здорового долголетия включена в Стратегию развития здравоохранения до 2030 года, а также в Программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В следующем году центры здорового долголетия будут работать во всех регионах России", – рассказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что в начале 2026 года открыт первый федеральный модельный центр медицины здорового долголетия на базе РНЦХ имени академика Б.В.Петровского. Центр будет курировать внедрение необходимых методик в регионах. Сейчас уже 600 человек из всех регионов страны прошли обучение, чтобы работать в центрах медицины здорового долголетия.
По словам Голиковой, региональные центры оказались очень востребованы. Так, в Центре медицины здорового долголетия в Саранске за первые три месяца обследование прошли около 800 человек. Почти у 58% выявлены либо предриски развития заболеваний, либо непосредственно заболевания.
Медицина здорового долголетия – новое направление в медицине, нацеленное на своевременное выявление предрисков и предупреждение возможных заболеваний. Направление реализуется в рамках нацпроектов "Новые технологии сбережения здоровья" и "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее Правительство России утвердило план
реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: