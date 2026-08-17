https://crimea.ria.ru/20260817/v-2027-godu-vo-vsekh-regionakh-rossii-poyavyatsya-tsentry-zdorovogo-dolgoletiya-1158562235.html

В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия

В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия - РИА Новости Крым, 17.08.2026

В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия

В России создаются центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В следующем году центры будут... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T17:08

2026-08-17T17:08

2026-08-17T17:08

татьяна голикова

общество

россия

долгожители

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593652_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3d6298af8ed212bc69e74d3743ed1ff2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В России создаются центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В следующем году центры будут работать во всех регионах РФ. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании под председателем главы Правительства Михаила Мишустина.Вице-премьер отметила, что в начале 2026 года открыт первый федеральный модельный центр медицины здорового долголетия на базе РНЦХ имени академика Б.В.Петровского. Центр будет курировать внедрение необходимых методик в регионах. Сейчас уже 600 человек из всех регионов страны прошли обучение, чтобы работать в центрах медицины здорового долголетия.По словам Голиковой, региональные центры оказались очень востребованы. Так, в Центре медицины здорового долголетия в Саранске за первые три месяца обследование прошли около 800 человек. Почти у 58% выявлены либо предриски развития заболеваний, либо непосредственно заболевания.Медицина здорового долголетия – новое направление в медицине, нацеленное на своевременное выявление предрисков и предупреждение возможных заболеваний. Направление реализуется в рамках нацпроектов "Новые технологии сбережения здоровья" и "Продолжительная и активная жизнь".Ранее Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратовВ Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологийПочему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, общество, россия, долгожители, новости