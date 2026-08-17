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Умер Герой России Валерий Ростовщиков

Умер Герой России Валерий Ростовщиков - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Умер Герой России Валерий Ростовщиков

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает администрация города Волжский.Валерий Ростовщиков – уроженец Тюменской области. После окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в 1994 году был назначен командиром отдельного инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Принимал участие в боях в Грозном (1995 год) и штурме президентского дворца, за что был награжден орденом Мужества.В сентябре 1999 года вновь направлен в Чечню, где батальон под его командованием строил переправы, фортификационные сооружения и занимался инженерной разведкой. 8 октября 1999 года инженерно-разведывательная группа под руководством подполковника Ростовщикова обеспечивала переправу федеральных сил через водную преграду. Обнаружив заминированный мост, он лично приступил к разминированию под огнем противника и обезвредил управляемый фугас.Указом президента РФ от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции, подполковнику Валерию Ростовщикову присвоено звание Героя Российской Федерации.После окончания боевых действий на Северном Кавказе служил начальником отдела учебного центра инженерных войск Северо-Кавказского военного округа в Волжском. В 2003 году был уволен в запас. С 2004 по 2007 годы работал заместителем главы администрации Волжского. С апреля 2009 года до кончины работал уполномоченным по правам человека в Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, утраты, волгоградская область