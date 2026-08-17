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Умер Герой России Валерий Ростовщиков
Умер Герой России Валерий Ростовщиков - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Умер Герой России Валерий Ростовщиков
Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает администрация города Волжский.Валерий Ростовщиков – уроженец Тюменской области. После окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в 1994 году был назначен командиром отдельного инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Принимал участие в боях в Грозном (1995 год) и штурме президентского дворца, за что был награжден орденом Мужества.В сентябре 1999 года вновь направлен в Чечню, где батальон под его командованием строил переправы, фортификационные сооружения и занимался инженерной разведкой. 8 октября 1999 года инженерно-разведывательная группа под руководством подполковника Ростовщикова обеспечивала переправу федеральных сил через водную преграду. Обнаружив заминированный мост, он лично приступил к разминированию под огнем противника и обезвредил управляемый фугас.Указом президента РФ от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции, подполковнику Валерию Ростовщикову присвоено звание Героя Российской Федерации.После окончания боевых действий на Северном Кавказе служил начальником отдела учебного центра инженерных войск Северо-Кавказского военного округа в Волжском. В 2003 году был уволен в запас. С 2004 по 2007 годы работал заместителем главы администрации Волжского. С апреля 2009 года до кончины работал уполномоченным по правам человека в Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, утраты, волгоградская область
Умер Герой России Валерий Ростовщиков
Герой России и омбудсмен Волгоградской области Валерий Ростовщиков умер на 70-м году жизни
11:52 17.08.2026 (обновлено: 13:07 17.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, Герой России Валерий Ростовщиков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает администрация города Волжский.
"Администрация Волжского с прискорбием сообщает, что сегодня на 70-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, Почетный гражданин города Волжского, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков", - говорится в сообщении.
Валерий Ростовщиков – уроженец Тюменской области. После окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в 1994 году был назначен командиром отдельного инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Принимал участие в боях в Грозном (1995 год) и штурме президентского дворца, за что был награжден орденом Мужества.
В сентябре 1999 года вновь направлен в Чечню, где батальон под его командованием строил переправы, фортификационные сооружения и занимался инженерной разведкой. 8 октября 1999 года инженерно-разведывательная группа под руководством подполковника Ростовщикова обеспечивала переправу федеральных сил через водную преграду. Обнаружив заминированный мост, он лично приступил к разминированию под огнем противника и обезвредил управляемый фугас.
Указом президента РФ от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции, подполковнику Валерию Ростовщикову присвоено звание Героя Российской Федерации.
После окончания боевых действий на Северном Кавказе служил начальником отдела учебного центра инженерных войск Северо-Кавказского военного округа в Волжском. В 2003 году был уволен в запас. С 2004 по 2007 годы работал заместителем главы администрации Волжского. С апреля 2009 года до кончины работал уполномоченным по правам человека в Волгоградской области.
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