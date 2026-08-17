https://crimea.ria.ru/20260817/umer-byvshiy-senator-ot-sevastopolya-andrey-sobolev-1158560318.html

Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

В понедельник ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев – герой Русской весны, бывший сенатор от Севастополя и издатель "Севастопольской газеты", сообщил... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T15:47

2026-08-17T15:47

2026-08-17T15:47

новости севастополя

севастополь

новости крыма

крым

михаил развожаев

память

утраты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158560405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df0ab28bdeb0eba6577bc8c5e2db44e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев – герой Русской весны, бывший сенатор от Севастополя и издатель "Севастопольской газеты", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Соболева.Соболев родился 1 декабря 1954 года. Стал первым сенатором от Севастополя после воссоединения Крыма с Россией. Являлся представителем от исполнительной власти с октября 2014 по сентябрь 2017 года. Работал в составе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, память, утраты