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Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
В понедельник ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев – герой Русской весны, бывший сенатор от Севастополя и издатель "Севастопольской газеты", сообщил... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T15:47
2026-08-17T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев – герой Русской весны, бывший сенатор от Севастополя и издатель "Севастопольской газеты", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Соболева.Соболев родился 1 декабря 1954 года. Стал первым сенатором от Севастополя после воссоединения Крыма с Россией. Являлся представителем от исполнительной власти с октября 2014 по сентябрь 2017 года. Работал в составе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, память, утраты
Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

Умер герой Русской весны и бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

15:47 17.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСАндрей Соболев
Андрей Соболев
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев – герой Русской весны, бывший сенатор от Севастополя и издатель "Севастопольской газеты", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе его знали и любили. Он был издателем "Севастопольской газеты", автором и исполнителем, поэтом-песенником, одним из героев Русской весны. В первом созыве Законодательного Собрания был депутатом, затем представлял Севастополь в Совете Федерации. Он всегда был за правду, за русский мир, русский язык, православную веру. Он этим жил и пел об этом. Не мог оставаться в стороне, возил гуманитарную помощь на Донбасс..." – написал в своем канале в МАКС Развожаев.
Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Соболева.
Соболев родился 1 декабря 1954 года. Стал первым сенатором от Севастополя после воссоединения Крыма с Россией. Являлся представителем от исполнительной власти с октября 2014 по сентябрь 2017 года. Работал в составе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевПамятьУтраты
 
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