https://crimea.ria.ru/20260817/ukrainskie-bpla-atakovali-astrakhanskuyu-oblast--pogibla-zhenschina-1158545448.html

Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина

Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина

Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:19

2026-08-17T11:19

2026-08-17T11:19

астраханская область

игорь бабушкин

атаки всу

происшествия

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157832290_0:56:1677:999_1920x0_80_0_0_c34b17cf731d4859476af9b253e61cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.По словам Бабушкина, вражеский дрон ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал. Администрации района дано поручение подобрать временное жилье для семьи и оказать материальную помощь.Губернатор добавил, что целью налета были промышленные предприятия и гражданские объекты на территории области."Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки", - отметил Бабушкин.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Астраханской, Воронежской, Волгоградской областями, Крымом и другими регионами России 205 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыМассированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады

астраханская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, игорь бабушкин, атаки всу, происшествия, новости сво, новости