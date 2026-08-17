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Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина
Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина
Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:19
2026-08-17T11:19
астраханская область
игорь бабушкин
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.По словам Бабушкина, вражеский дрон ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал. Администрации района дано поручение подобрать временное жилье для семьи и оказать материальную помощь.Губернатор добавил, что целью налета были промышленные предприятия и гражданские объекты на территории области."Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки", - отметил Бабушкин.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Астраханской, Воронежской, Волгоградской областями, Крымом и другими регионами России 205 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыМассированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады
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РИА Новости Крым
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96
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астраханская область, игорь бабушкин, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина

Жительница Астраханской области погибла при массированном налете беспилотников ВСУ

11:19 17.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
"Сегодня ночью Астраханская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ… К сожалению, не обошлось без жертв: в результате налета погибла жительница Енотаевского округа", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По словам Бабушкина, вражеский дрон ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал. Администрации района дано поручение подобрать временное жилье для семьи и оказать материальную помощь.
Губернатор добавил, что целью налета были промышленные предприятия и гражданские объекты на территории области.
"Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки", - отметил Бабушкин.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Астраханской, Воронежской, Волгоградской областями, Крымом и другими регионами России 205 украинских беспилотников.
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Астраханская областьИгорь БабушкинАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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