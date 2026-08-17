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Когда начнется учебный год в школах Крыма
Когда начнется учебный год в школах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Когда начнется учебный год в школах Крыма
Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявил в понедельник, 17 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:25
2026-08-17T18:25
2026-08-17T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявил в понедельник, 17 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Крым.По его словам, министерство вместе с региональными коллегами работает над тем, чтобы школы Крыма были готовы принять детей.Ранее сообщалось, что в ходе визита в Крым Кравцов вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил школу-гимназию, детский сад №25 в Симферополе.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работыОхрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября - эксперт
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крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, минпросвещения рф, сергей кравцов
Когда начнется учебный год в школах Крыма
Кравцов: учебный год в школах Крыма начнется в срок
18:25 17.08.2026 (обновлено: 19:33 17.08.2026)