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Когда начнется учебный год в школах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Когда начнется учебный год в школах Крыма
Когда начнется учебный год в школах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Когда начнется учебный год в школах Крыма
Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявил в понедельник, 17 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:25
2026-08-17T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявил в понедельник, 17 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Крым.По его словам, министерство вместе с региональными коллегами работает над тем, чтобы школы Крыма были готовы принять детей.Ранее сообщалось, что в ходе визита в Крым Кравцов вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил школу-гимназию, детский сад №25 в Симферополе.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работыОхрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября - эксперт
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крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, минпросвещения рф, сергей кравцов
Когда начнется учебный год в школах Крыма

Кравцов: учебный год в школах Крыма начнется в срок

18:25 17.08.2026 (обновлено: 19:33 17.08.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМинистр просвещения РФ и глава Крыма посетили в Симферополе "Школу-гимназию, детский сад № 25"
Министр просвещения РФ и глава Крыма посетили в Симферополе Школу-гимназию, детский сад № 25
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Учебный год в школах Крыма начнется в установленные сроки. Об этом заявил в понедельник, 17 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Крым.
"Ситуация в регионе непростая, но мы оказываем Крыму и образовательным организациям всю необходимую поддержку. Сейчас идет подготовка к 2026/27 учебному году, все ключевые вопросы находятся на контроле", – отметил Кравцов.
По его словам, министерство вместе с региональными коллегами работает над тем, чтобы школы Крыма были готовы принять детей.
"Учебный год в Крыму начнется в установленные сроки", – подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Крым Кравцов вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил школу-гимназию, детский сад №25 в Симферополе.
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.
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КрымНовости КрымаШколаОбразование в Крыму и СевастополеМинпросвещения РФСергей Кравцов
 
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