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У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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У берегов Севастополя произошло землетрясение
У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 17.08.2026
У берегов Севастополя произошло землетрясение
У берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T07:16
2026-08-17T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, подземный толчок зафиксирован в Черном море в районе Севастополя 17 августа в 1.22 по московскому времени. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров.В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.4

07:16 17.08.2026 (обновлено: 08:23 17.08.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее информации, подземный толчок зафиксирован в Черном море в районе Севастополя 17 августа в 1.22 по московскому времени. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров.
Магнитуда землетрясения составила 3.4, расчетная интенсивность в эпицентре -2,5 балла, на суше - ниже предела чувствительности.
В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.
В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.
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