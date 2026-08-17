https://crimea.ria.ru/20260817/u-beregov-sevastopolya-proizoshlo-zemletryasenie-1158539799.html

У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 17.08.2026

У берегов Севастополя произошло землетрясение

У берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T07:16

2026-08-17T07:16

2026-08-17T08:23

землетрясение в крыму

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.По ее информации, подземный толчок зафиксирован в Черном море в районе Севастополя 17 августа в 1.22 по московскому времени. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров.В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.В июне в районе Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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