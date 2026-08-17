Товарный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидий
В Севастополе молодой ученый Александра Алемова изучает гены роста мидий
Александра Алемова из Севастополя – девушка непростая. Гастрономическими изысками в виде устриц с белым вином или мидий в створках в сливочно-чесночном соусе ее не удивишь. А все потому, что моллюски, а точнее, средиземноморско-черноморская мидия – это объект ее пристального изучения. Тема диссертации. Она – младший научный сотрудник лаборатории прикладной ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН.
23-летняя ученый уже совершила научное открытие. Хотя в этом и не признается. Сейчас она учится только на втором курсе аспирантуры, но успела выяснить, что у мидий есть гены, о которых никто прежде не знал, и которые влияют на их рост и старение. Конечно, поиском генов занимаются и другие ученые, в частности и у мидий. Но Алемовой удалось охарактеризовать некоторые гены, которые до этого считались гипотетическими.
© Фото из архива Александры АлемовойАлександра Алемова
© Фото из архива Александры Алемовой
Александра Алемова
Гены роста вызывают интерес
– Александра, расскажите о Вашей работе, в чем ее актуальность?
– Мидии – важный объект аквакультуры, который активно культивируется. Тема связана с изучением механизмов регуляции роста у этих организмов, тем, как различные факторы окружающей среды влияют на обменные процессы. И звучит так: "Экспрессия генов роста мидии средиземноморской". Конкретно сейчас изучаю, как окислительный стресс, то есть повреждение различными активными формами кислорода, влияет на замедление роста и старение у этих моллюсков.
По словам Алемовой, подобные исследования важны как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. И если в научной работе отображены оба этих аспекта, то она имеет особую ценность и вес.
"Многих ученых фундаментальный аспект интересует гораздо больше, чем прикладной. Ну есть у нас такая черта! Интересуемся всем и хотим побольше узнать об этом мире (улыбается). Но тенденция такая, что сейчас прикладной аспект является обязательным", – говорит собеседница.
Так, понимая как именно работает рост у мидий, можно снизить негативное влияние на культурные популяции и, соответственно, мидии будут быстрее дорастать до промышленных размеров. В этом заключается прикладной аспект исследования Алемовой. Вопрос: как вырастить мидию до товарного размера не за полтора года, как сейчас, а за шесть месяцев, остается отрытым, и очень актуальным для бизнеса.
Кроме того, изучение механизмов роста – это исследование, которое можно будет экстраполировать на другие объекты, в частности, для человека. Ведь механизмы роста и старения у человека тоже еще не так хорошо изучены, как хотелось бы, и возможно, много интересного предстоит узнать, добавляет Алемова.
"Ну а пока мы стараемся связать окислительные факторы с генами роста. Уже определили активность ферментов окислительного стресса, антиоксидантной защиты в разных тканях. Теперь будем выяснять, как гены, которые связаны с ростом, изменяют свою активность в зависимости от того, что было в клетке, как на нее воздействовал или не воздействовал окислительный стресс", – продолжает исследователь.
И добавляет, что, в частности, она решила сделать упор на гены, которые связаны с биоминерализацией, то есть построением раковины, ведь без нее мидия расти не будет.
Повелительница пробирок и микроскопов
Работает Александра все больше в лаборатории – в окружении штативов, дозаторов, микроскопов, мензурок и пробирок разных размеров. Так, если это биохимический анализ, то пробирки она берет побольше, если занимается генетикой, то работает с пробирочками поменьше. Из оборудования — спектрофотометр, который нужен для определения активности ферментов, если это биохимический анализ, и амплификатор, который используют для изучения активности генов.
Севастопольские ученые сконцентрировались на мидиях именно с фермы, которая обосновалась в Карантинной бухте, с ними и работают.
"Мидии мы отбираем и замораживаем, потому что работа с генами требует работы с достаточно устойчивым материалом. В лаборатории происходит обработка выделенных тканей, мы изучаем экспрессию генов в каждой ткани по отдельности, проводим биохимический анализ", – рассказывает ученый.
В тех случаях, когда моллюсков не замораживают, а садят в аквариум, речь уже идет о некоторых экспериментах. Если проще: ученые смотрят, как ведет себя организм при изменении тех или иных параметров. Например, при кислородном голодании.
"Еще мидии являются фильтраторами, объектом так называемой биоиндикации (метод оценки состояния окружающей среды – ред.). То есть мы можем посмотреть на их состояние и понять, что происходит в окружающей среде, насколько все плохо или насколько все хорошо. Так что следить за их состоянием очень важно", – рассуждает Алемова.
Поиски себя в диссертации
Александра – младшая из троих сестер, и единственная, кто выбрал науку, пойдя по стопам родителей – тоже ученых-гидробиологов. Алемовы-старшие работают в ИнБЮМе, в лаборатории хемоэкологии, изучают нефтяное загрязнение, его влияние на окружающую среду.
"После школы сделала выбор в пользу биологии. Хотя родители никогда не настаивали на том, чтобы я пошла в ученые. Просто росла в такой среде, с самого детства родители делились со мной своим опытом, рассказывали интересные истории, у меня было много энциклопедий. В какой-то момент хотела быть ветеринаром, но все-таки решила, что не столько хочу лечить животных, сколько изучать их", – признается девушка.
После школы она поступила в Воронежский государственный университет, училась на биохимика и микробиолога. Занималась изучением железосодержащих, железоокисляющих и серооксисляющих бактерий, которые живут в водной среде, в частности, и в Черном море.
"Изначально, когда решила поступать в аспирантуру, то, скорее, выбирала даже не тему, а научного руководителя. Очень хотела попасть Александру Александровичу Солдатову. Это руководитель отдела физиологии животных и биохимии в Институте биологии южных морей. Он очень известный ученый, доктор биологических наук, профессор. Мидии – его инициатива. И я подумала, что это очень интересно, связано, в том числе, с моей специализацией – микробиологией и генетикой", – рассказывает собеседница.
– Сложно быть молодым ученым?
– Да, в какой-то степени сложно, потому что надо постоянно искать новую информацию. И все это практически самостоятельно. Конечно, есть наставники, помощники. Но все-таки учеба в аспирантуре отличается от учебы в университете, где есть преподаватели, с которыми всегда можно пообщаться, и которые тебе во всем помогут. В аспирантуре ты уже больше работаешь самостоятельно.
В будущем Алемова-младшая планирует подключить к своей научной работе и микробиологическую составляющую. Признается, что для нее написание диссертации это в некотором смысле поиск себя. Когда пытаешься разобраться, что больше нравится, а что меньше.
Рассказывает еще, что на их курсе в аспирантуре учатся 14 человек, все больше парни, и что сейчас институт объявил о дополнительном наборе в аспирантуру по специальностям "Экология" и "Гидробиология".
– Александра, бывало ли такое, что Вам говорили, мол, в науке женщинам делать нечего, что не женское это дело?
– Бывало, конечно. И это очень неприятно. Но люди разные, у всех свое мнение. Стараюсь на такие выпады не отвечать, игнорировать. У нас в институте очень хорошо относятся к ученым, в том числе и к молодым. Горжусь тем, что занимаюсь исследованиями окружающей среды, стараюсь разгадать загадки этого мира.
Весной Александра отправилась в 139-й рейс научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий". Занималась как раз микробиологией, помогала коллегам в качестве микробиолога. Признается: очень понравилось, вдруг поняла, что полевые исследования тоже по душе, а не только в лаборатории сидеть.
В свободное от науки время Александра встречается с друзьями, играет на пианино и гитаре. Осенью собирается замуж. И ее избранник – тоже ученый. Жить и работать молодая семья ученых планирует в родном и любимом Севастополе. Так что не исключено, что мир стоит на пороге нового научного открытия, сделанного в городе русской славы.
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