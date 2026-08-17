https://crimea.ria.ru/20260817/tovarnyy-mollyusk-za-polgoda-v-sevastopole-izuchayut-geny-rosta-midiy-1158478237.html

Товарный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидий

Товарный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидий - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Товарный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидий

Александра Алемова из Севастополя – девушка непростая. Гастрономическими изысками в виде устриц с белым вином или мидий в створках в сливочно-чесночном соусе ее РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T20:11

2026-08-17T20:11

2026-08-17T20:11

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наука в крыму: открытия и изобретения

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Александра Алемова из Севастополя – девушка непростая. Гастрономическими изысками в виде устриц с белым вином или мидий в створках в сливочно-чесночном соусе ее не удивишь. А все потому, что моллюски, а точнее, средиземноморско-черноморская мидия – это объект ее пристального изучения. Тема диссертации. Она – младший научный сотрудник лаборатории прикладной ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН.23-летняя ученый уже совершила научное открытие. Хотя в этом и не признается. Сейчас она учится только на втором курсе аспирантуры, но успела выяснить, что у мидий есть гены, о которых никто прежде не знал, и которые влияют на их рост и старение. Конечно, поиском генов занимаются и другие ученые, в частности и у мидий. Но Алемовой удалось охарактеризовать некоторые гены, которые до этого считались гипотетическими.Гены роста вызывают интерес– Александра, расскажите о Вашей работе, в чем ее актуальность?– Мидии – важный объект аквакультуры, который активно культивируется. Тема связана с изучением механизмов регуляции роста у этих организмов, тем, как различные факторы окружающей среды влияют на обменные процессы. И звучит так: "Экспрессия генов роста мидии средиземноморской". Конкретно сейчас изучаю, как окислительный стресс, то есть повреждение различными активными формами кислорода, влияет на замедление роста и старение у этих моллюсков.По словам Алемовой, подобные исследования важны как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. И если в научной работе отображены оба этих аспекта, то она имеет особую ценность и вес.Так, понимая как именно работает рост у мидий, можно снизить негативное влияние на культурные популяции и, соответственно, мидии будут быстрее дорастать до промышленных размеров. В этом заключается прикладной аспект исследования Алемовой. Вопрос: как вырастить мидию до товарного размера не за полтора года, как сейчас, а за шесть месяцев, остается отрытым, и очень актуальным для бизнеса.Кроме того, изучение механизмов роста – это исследование, которое можно будет экстраполировать на другие объекты, в частности, для человека. Ведь механизмы роста и старения у человека тоже еще не так хорошо изучены, как хотелось бы, и возможно, много интересного предстоит узнать, добавляет Алемова.И добавляет, что, в частности, она решила сделать упор на гены, которые связаны с биоминерализацией, то есть построением раковины, ведь без нее мидия расти не будет.Повелительница пробирок и микроскоповРаботает Александра все больше в лаборатории – в окружении штативов, дозаторов, микроскопов, мензурок и пробирок разных размеров. Так, если это биохимический анализ, то пробирки она берет побольше, если занимается генетикой, то работает с пробирочками поменьше. Из оборудования — спектрофотометр, который нужен для определения активности ферментов, если это биохимический анализ, и амплификатор, который используют для изучения активности генов.Севастопольские ученые сконцентрировались на мидиях именно с фермы, которая обосновалась в Карантинной бухте, с ними и работают.В тех случаях, когда моллюсков не замораживают, а садят в аквариум, речь уже идет о некоторых экспериментах. Если проще: ученые смотрят, как ведет себя организм при изменении тех или иных параметров. Например, при кислородном голодании.Поиски себя в диссертацииАлександра – младшая из троих сестер, и единственная, кто выбрал науку, пойдя по стопам родителей – тоже ученых-гидробиологов. Алемовы-старшие работают в ИнБЮМе, в лаборатории хемоэкологии, изучают нефтяное загрязнение, его влияние на окружающую среду.После школы она поступила в Воронежский государственный университет, училась на биохимика и микробиолога. Занималась изучением железосодержащих, железоокисляющих и серооксисляющих бактерий, которые живут в водной среде, в частности, и в Черном море.– Сложно быть молодым ученым?– Да, в какой-то степени сложно, потому что надо постоянно искать новую информацию. И все это практически самостоятельно. Конечно, есть наставники, помощники. Но все-таки учеба в аспирантуре отличается от учебы в университете, где есть преподаватели, с которыми всегда можно пообщаться, и которые тебе во всем помогут. В аспирантуре ты уже больше работаешь самостоятельно.В будущем Алемова-младшая планирует подключить к своей научной работе и микробиологическую составляющую. Признается, что для нее написание диссертации это в некотором смысле поиск себя. Когда пытаешься разобраться, что больше нравится, а что меньше.Рассказывает еще, что на их курсе в аспирантуре учатся 14 человек, все больше парни, и что сейчас институт объявил о дополнительном наборе в аспирантуру по специальностям "Экология" и "Гидробиология".– Александра, бывало ли такое, что Вам говорили, мол, в науке женщинам делать нечего, что не женское это дело?– Бывало, конечно. И это очень неприятно. Но люди разные, у всех свое мнение. Стараюсь на такие выпады не отвечать, игнорировать. У нас в институте очень хорошо относятся к ученым, в том числе и к молодым. Горжусь тем, что занимаюсь исследованиями окружающей среды, стараюсь разгадать загадки этого мира.Весной Александра отправилась в 139-й рейс научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий". Занималась как раз микробиологией, помогала коллегам в качестве микробиолога. Признается: очень понравилось, вдруг поняла, что полевые исследования тоже по душе, а не только в лаборатории сидеть.В свободное от науки время Александра встречается с друзьями, играет на пианино и гитаре. Осенью собирается замуж. И ее избранник – тоже ученый. Жить и работать молодая семья ученых планирует в родном и любимом Севастополе. Так что не исключено, что мир стоит на пороге нового научного открытия, сделанного в городе русской славы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмыСамое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское мореВ Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

https://crimea.ria.ru/20260805/sevastopolskie-uchenye-smogut-opredelyat-chistotu-morya-po-ushastym-meduzam-1158258615.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

севастополь, наука и технологии, мидии, инбюм, наука в крыму: открытия и изобретения