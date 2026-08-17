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Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник
Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник
В понедельник благодаря влиянию антициклона в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию антициклона в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +19...+21 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260816/zhara-v-krymu-poydet-v-nastuplenie--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1158493786.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +32 градусов и без осадков

00:01 17.08.2026
 
© РИА Новости КрымВетки дерева в солнечных лучах
Ветки дерева в солнечных лучах - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию антициклона в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до 21, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +19...+21 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.
До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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