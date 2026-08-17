https://crimea.ria.ru/20260817/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1158529727.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник

Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Тепло и сухо: погода в Крыму в понедельник

В понедельник благодаря влиянию антициклона в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T00:01

2026-08-17T00:01

2026-08-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию антициклона в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +19...+21 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260816/zhara-v-krymu-poydet-v-nastuplenie--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1158493786.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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