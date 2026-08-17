Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работы
Школы Крыма в новом учебном году смогут работать в разных режимах
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. К новому учебному году для школ Крыма разработали два режима работы в зависимости от ситуации. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
"Мы прекрасно понимаем, в насколько непростых условиях сегодня находится наш регион... Ключевым фактором при формировании расписания станет возможность обеспечения детей горячим питанием", – говорится в сообщении.
При стандартном режиме работы уроки в школах длятся по 45 минут, организовано полноценное горячее питание. При специальном режиме учащимся начальных классов и детям льготных категорий питание будет организовано в виде сухого пайка. В таких условиях продолжительность уроков сократится до 30 минут, а время пребывания детей в учебном заведении составит не более 4 часов в день.
В министерстве подчеркнули, во всех учебных заведениях будет организована полноценная работа буфета с широким ассортиментом продукции.
"Мы делаем все возможное, чтобы, несмотря на любые внешние вызовы, школа оставалась для детей местом стабильности, развития и поддержки. Все решения принимаются с заботой о здоровье и благополучии наших учеников", – подчеркнули в Минобразования Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей.
Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов рассказал, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате. При этом он подчеркнул, что Крым продолжает жить в условиях чрезвычайной ситуации, и ничего нельзя исключать, поэтому решения могут приниматься уже по ходу учебного года.
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