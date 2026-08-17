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Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работы

Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работы - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работы

К новому учебному году для школ Крыма разработали два режима работы в зависимости от ситуации. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:45

2026-08-17T11:45

2026-08-17T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. К новому учебному году для школ Крыма разработали два режима работы в зависимости от ситуации. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.При стандартном режиме работы уроки в школах длятся по 45 минут, организовано полноценное горячее питание. При специальном режиме учащимся начальных классов и детям льготных категорий питание будет организовано в виде сухого пайка. В таких условиях продолжительность уроков сократится до 30 минут, а время пребывания детей в учебном заведении составит не более 4 часов в день.В министерстве подчеркнули, во всех учебных заведениях будет организована полноценная работа буфета с широким ассортиментом продукции.Ранее сообщалось, что в Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей.Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов рассказал, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате. При этом он подчеркнул, что Крым продолжает жить в условиях чрезвычайной ситуации, и ничего нельзя исключать, поэтому решения могут приниматься уже по ходу учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряКак изменится обучение в школаx с 1 сентября – экспертВ Севастополе построят новую школу рекордной площади

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма, школа, безопасность республики крым и севастополя