https://crimea.ria.ru/20260817/sk-vozbudil-delo-posle-napadeniya-devochki-s-nozhom-na-sester-v-ufe-1158549285.html
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе
Следствие возбудило уголовное дело после нападения 16-летний девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Башкирии. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:26
2026-08-17T12:26
2026-08-17T13:07
уфа
башкирия
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_f292ec6b89fce65acdd22a2a907b344e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Следствие возбудило уголовное дело после нападения 16-летний девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Башкирии.В понедельник в МВД по Республике Башкортостан сообщили, что в Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу.По версии следствия, происшествие произошло в одной из квартир города. В ходе конфликта на почве личной неприязни 16-летняя девушка нанесла сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.Сейчас подозреваемая задержана. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали мужчину, который с топором напал на людей. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
уфа
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:1:960:721_1920x0_80_0_0_682ccb01fac1640733d44c7c6574888c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, башкирия, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе
Следком возбудил дело после нападения школьницы на сестер в Уфе
12:26 17.08.2026 (обновлено: 13:07 17.08.2026)