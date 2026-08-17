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СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе
Следствие возбудило уголовное дело после нападения 16-летний девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Башкирии. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:26
2026-08-17T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Следствие возбудило уголовное дело после нападения 16-летний девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Башкирии.В понедельник в МВД по Республике Башкортостан сообщили, что в Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу.По версии следствия, происшествие произошло в одной из квартир города. В ходе конфликта на почве личной неприязни 16-летняя девушка нанесла сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.Сейчас подозреваемая задержана. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали мужчину, который с топором напал на людей. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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уфа, башкирия, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право
СК возбудил дело после нападения девочки с ножом на сестер в Уфе

Следком возбудил дело после нападения школьницы на сестер в Уфе

12:26 17.08.2026 (обновлено: 13:07 17.08.2026)
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Следствие возбудило уголовное дело после нападения 16-летний девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Башкирии.
В понедельник в МВД по Республике Башкортостан сообщили, что в Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек в городе Уфе", - говорится в сообщении.
По версии следствия, происшествие произошло в одной из квартир города. В ходе конфликта на почве личной неприязни 16-летняя девушка нанесла сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас подозреваемая задержана. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали мужчину, который с топором напал на людей. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.
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УфаБашкирияНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и право
 
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