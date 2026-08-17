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Ситуация со светом в Крыму – информация на понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Ситуация со светом в Крыму – информация на понедельник
Ситуация со светом в Крыму – информация на понедельник - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Ситуация со светом в Крыму – информация на понедельник
В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электричества в населенные пункты полуострова, информирует предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T08:41
2026-08-17T08:41
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электричества в населенные пункты полуострова, информирует предприятие "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне, для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.Специалисты принимают все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии в населенные пункты, добавили в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация со светом в Крыму – информация на понедельник

В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии

08:41 17.08.2026
 
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго" / Перейти в фотобанкНовая подстанция в с. Перевальное
Новая подстанция в с. Перевальное
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электричества в населенные пункты полуострова, информирует предприятие "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения", – сказано в сообщении.
Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне, для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.
Специалисты принимают все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии в населенные пункты, добавили в "Крымэнерго".
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