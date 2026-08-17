https://crimea.ria.ru/20260817/shpionil-za-voennymi-i-gotovil-skhrony-v-krymu-zaderzhali-agenta-sbu--1158542744.html

Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУ

Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Севастополя, который собирал для украинских спецслужб сведения о военных объектах в Крыму и готовил тайники для хранения... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T09:51

2026-08-17T09:51

2026-08-17T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Севастополя, который собирал для украинских спецслужб сведения о военных объектах в Крыму и готовил тайники для хранения компонентов самодельных бомб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, 54-летнего мужчину завербовала служба безопасности Украины. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя силовики обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой 477 граммов и электродетонатор военного назначения. В отношении фигуранта возбуждено дело по признакам госизмены и незаконного оборота взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд заключил его под стражу. Севастопольцу грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.13 августа в Севастополе прогремел взрыв, в результате которого погиб военнослужащий Минобороны РФ. Взрывное устройство сработало, когда мужчина проходил по улице. По горячим следам была задержана гражданка РФ 1994 года рождения. По данным ФСБ, она совершила подрыв военного по заданию украинских спецслужб. Женщине предъявлено обвинение в совершении теракта. Суд заключил ее под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовГотовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУР "Товарищ попросил": задержанный в Крыму шпион Киева рассказал о своей вербовке

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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