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Школьница напала с ножом на сестер в Уфе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Школьница напала с ножом на сестер в Уфе
Школьница напала с ножом на сестер в Уфе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Школьница напала с ножом на сестер в Уфе
В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:10
2026-08-17T11:10
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башкирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.В настоящее время нападавшая задержана. Мотивы ее действий и обстоятельства происшествия выясняются.Пострадавшие госпитализированы, уточнили в МВД по региону.Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали мужчину, который с топором напал на людей. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летнего рецидивиста будут судить за угрозы убийствомВ Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнамиПроткнул шампуром: севастопольцу дали 8 лет за убийство приятеля
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РИА Новости Крым
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уфа, башкирия, происшествия, новости, дети
Школьница напала с ножом на сестер в Уфе

В Уфе школьница ранила двух сестер ножом и сбежала

11:10 17.08.2026
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.
"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что, находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам 9 и 16 лет, после чего скрылась", – говорится в сообщении.
В настоящее время нападавшая задержана. Мотивы ее действий и обстоятельства происшествия выясняются.
Пострадавшие госпитализированы, уточнили в МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Евпатории задержали мужчину, который с топором напал на людей. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.
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УфаБашкирияПроисшествияНовостидети
 
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