https://crimea.ria.ru/20260817/sanktsii-es-protiv-rossii-vvodyat-po-ukazke-ssha--ekspert-raskryl-zamysel-1158560805.html

Санкции ЕС против России вводят по указке США – эксперт раскрыл замысел

Санкции ЕС против России вводят по указке США – эксперт раскрыл замысел - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Санкции ЕС против России вводят по указке США – эксперт раскрыл замысел

Анонсированные Европой "самые масштабные" санкции против России являются туманом идеологии, которым политические актеры в Европе, находящиеся на содержании у... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T19:22

2026-08-17T19:22

2026-08-17T19:22

санкции против россии

кая каллас

европа

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россия

политика

мнения

кирилл коктыш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Анонсированные Европой "самые масштабные" санкции против России являются туманом идеологии, которым политические актеры в Европе, находящиеся на содержании у США, прикрывают развал Евросоюза по плану Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас анонсировала, что осенью намерена представить странам Евросоюза "самый масштабный" пакет санкций против России.По мнению Коктыша, сильно это на Россию уже не повлияет, а вот на Европу – очень.Дело в том, что в условиях неминуемой эскалации ситуации на Ближнем Востоке из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть будут расти до недостижимых для Европы высот, считает Коктыш. Это значит, что "европейская экономика будет кипеть, и там будет достаточно большое количество активов, которые можно будет скупить просто за три копейки", добавил эксперт."А для того, чтобы это можно было осуществить, нужно иметь антиевропейское европейское руководство, которое сделает все нужные шаги, чтобы довести Европу до экономического самоубийства и Штаты в нужный момент могли использовать Европу как питательный бульон... Эта стратегия прослеживается абсолютно четко", – сказал политолог.Все это европейские лидеры прикрывают санкциями против России, но то, что Кая Каллас, как и другие ее коллеги у руля Европы, – политические актеры, а не политики, не вызывает никаких сомнений, подчеркнул он.Он заметил, что эти процессы в Европе ему "очень сильно напоминают то, что происходило в один момент в Советском Союзе"."Очень много параллелей с либералами в СССР, которые совершенно осознанно подводили Советский Союз и целый ряд предприятий под заведомое банкротство с тем, чтобы потом стать его бенефициарами. Чтобы потом это можно было за три копейки скупить и в новой реальности оказаться на коне и хозяином новой жизни", – заключил он.В июле Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. После вступления его в силу, список физических и юридических лиц РФ, попавших под рестрикции ЕС, вырос до 3,1 тысячи, что стало абсолютным рекордом в санкционной практике Европы.Анонсируя очередной санкционный пакет, Каллас заявила, что в случае его принятия "число подсанкционных лиц, предприятий и организаций сразу вырастет на треть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз хочет наказать МОК за снятие санкций с российских спортсменов Европа побила антирекорд по закачке газа в хранилища Антироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в Германии

европа

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, кая каллас, европа, сша, россия, политика, мнения, кирилл коктыш