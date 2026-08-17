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Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе
Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе
Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T21:23
2026-08-17T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.Выступающие с флагом и гимном российские борцы греко‑римского стиля вышли в финал в двух весовых категориях: в 63 кг право сразиться за золото получил Салим Казмахов, в то время как в 130 кг в решающий раунд пробился Али Ильясов, рассказали в комитете.В финале в весовой категории до 130 кг Ильясов победил Коппани Ласло из Венгрии.Еще один представитель России Салим Казмахов завоевал серебро в весе до 63 кг. В финале он уступил представителю Узбекистана Кувончбеку Исмоилову.Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день стартовавшего в Венгрии первенства мира по синхронному плаванию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Художественные гимнасты держат первенство: победы и достижения КрымаКрымские борцы взяли медали международного турнира в ТурцииРоссийские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
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новости, спорт, соревнования, награды, греко-римская борьба
Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе

Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира

21:23 17.08.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииАли Ильясов
Али Ильясов
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.
Выступающие с флагом и гимном российские борцы греко‑римского стиля вышли в финал в двух весовых категориях: в 63 кг право сразиться за золото получил Салим Казмахов, в то время как в 130 кг в решающий раунд пробился Али Ильясов, рассказали в комитете.
"Али Ильясов стал двукратным золотым призером первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет и заставил российский гимн впервые зазвучать под сводами арены в Братиславе. Браво!" – говорится в сообщении.
В финале в весовой категории до 130 кг Ильясов победил Коппани Ласло из Венгрии.
Еще один представитель России Салим Казмахов завоевал серебро в весе до 63 кг. В финале он уступил представителю Узбекистана Кувончбеку Исмоилову.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день стартовавшего в Венгрии первенства мира по синхронному плаванию.
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