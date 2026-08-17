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Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе

Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Российский борец взял золото первенства мира в Братиславе

Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T21:23

2026-08-17T21:23

2026-08-17T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российский борец греко‑римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.Выступающие с флагом и гимном российские борцы греко‑римского стиля вышли в финал в двух весовых категориях: в 63 кг право сразиться за золото получил Салим Казмахов, в то время как в 130 кг в решающий раунд пробился Али Ильясов, рассказали в комитете.В финале в весовой категории до 130 кг Ильясов победил Коппани Ласло из Венгрии.Еще один представитель России Салим Казмахов завоевал серебро в весе до 63 кг. В финале он уступил представителю Узбекистана Кувончбеку Исмоилову.Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день стартовавшего в Венгрии первенства мира по синхронному плаванию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Художественные гимнасты держат первенство: победы и достижения КрымаКрымские борцы взяли медали международного турнира в ТурцииРоссийские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, спорт, соревнования, награды, греко-римская борьба