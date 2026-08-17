https://crimea.ria.ru/20260817/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1158548898.html
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
Российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:17
2026-08-17T12:17
2026-08-17T13:20
новости сво
вооруженные силы россии
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донецкая народная республика (днр)
запорожская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, армия России освободила Андреевскую Общину в ДНР.16 августа сообщалось о том, что бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта. Так, подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подразделения "Востока" освободили Рыбальское Запорожской областиСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за суткиБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Флаг России в населенном пункте Новосолошино Запорожской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Новосолошино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
2026-08-17T12:17
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область, потери всу , видео
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
ВС РФ освободили Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области
12:17 17.08.2026 (обновлено: 13:20 17.08.2026)