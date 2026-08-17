https://crimea.ria.ru/20260817/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1158548898.html

Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области

Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области

Российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 17.08.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, армия России освободила Андреевскую Общину в ДНР.16 августа сообщалось о том, что бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта. Так, подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подразделения "Востока" освободили Рыбальское Запорожской областиСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за суткиБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2026

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Флаг России в населенном пункте Новосолошино Запорожской области Российская группировка войск "Восток" освободила Новосолошино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. 2026-08-17T12:17 true PT1M21S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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