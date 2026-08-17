https://crimea.ria.ru/20260817/rossiyskie-desantniki-okhotyatsya-na-ptichek-vsu-1158542604.html

Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ

Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ

Расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T22:21

2026-08-17T22:21

2026-08-17T22:21

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

новости сво

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158542935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85da6cdace8c516c4199972c2c3fa7a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различного типа, сообщили в Минобороны РФ.Как рассказал командир батальона беспилотных систем с позывным "Байкал", работы у подразделения хватает на всех участках линии боевого соприкосновения. В первую очередь беспилотники работают на переднем крае, обеспечивая поддержку штурмовиков ВДВ, корректируя их огонь и помогая продвигаться вперед. Расчеты активно выявляют и уничтожают пункты временной дислокации (ПВД), командные пункты БПЛА, а также орудия полевой артиллерии противника. Особое внимание уделяется нарушению логистических цепочек.Одним из главных приоритетов является борьба с разведывательными дронами противника. Десантники ведут настоящую воздушную дуэль, уничтожая вражеские "глаза", которые корректируют огонь артиллерии и FPV-дронов, а также управляют дронами-матками, сбрасывающими крылья.По данным "Байкала", расчетами батальона уже уничтожено около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различных типов, в числе которых "Фурия", "Лелека-100", "SHARK", "PD-2", "ГОР".В арсенале российских военнослужащих имеются как коптерные посты для работы в ближней зоне, так и разведывательные крылья, способные барражировать на больших высотах на дальних дистанциях. Расчеты очень хорошо обучены."Мы показали себя не только на данном направлении, но и там, где были до этого. Противник старается перерезать нам пути снабжения и корректировать свою артиллерию, но именно поэтому наша работа – ослепить врага – необходима", – добавил "Байкал".Ранее расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группы разведывательных и ударных дронов противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новейшее вооружение: как МОГи защищают трассу Новороссия"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу ДнепраВ Запорожской области уничтожены замаскированные пункты управления ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво, видео, видео