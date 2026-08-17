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Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ
Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ
Расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T22:21
2026-08-17T22:21
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различного типа, сообщили в Минобороны РФ.Как рассказал командир батальона беспилотных систем с позывным "Байкал", работы у подразделения хватает на всех участках линии боевого соприкосновения. В первую очередь беспилотники работают на переднем крае, обеспечивая поддержку штурмовиков ВДВ, корректируя их огонь и помогая продвигаться вперед. Расчеты активно выявляют и уничтожают пункты временной дислокации (ПВД), командные пункты БПЛА, а также орудия полевой артиллерии противника. Особое внимание уделяется нарушению логистических цепочек.Одним из главных приоритетов является борьба с разведывательными дронами противника. Десантники ведут настоящую воздушную дуэль, уничтожая вражеские "глаза", которые корректируют огонь артиллерии и FPV-дронов, а также управляют дронами-матками, сбрасывающими крылья.По данным "Байкала", расчетами батальона уже уничтожено около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различных типов, в числе которых "Фурия", "Лелека-100", "SHARK", "PD-2", "ГОР".В арсенале российских военнослужащих имеются как коптерные посты для работы в ближней зоне, так и разведывательные крылья, способные барражировать на больших высотах на дальних дистанциях. Расчеты очень хорошо обучены."Мы показали себя не только на данном направлении, но и там, где были до этого. Противник старается перерезать нам пути снабжения и корректировать свою артиллерию, но именно поэтому наша работа – ослепить врага – необходима", – добавил "Байкал".Ранее расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группы разведывательных и ударных дронов противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новейшее вооружение: как МОГи защищают трассу Новороссия"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу ДнепраВ Запорожской области уничтожены замаскированные пункты управления ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво, видео, видео
Российские десантники охотятся на "птичек" ВСУ

Десантники группировки "Днепр" ведут охоту на "птичек" ВСУ на правом берегу Днепра

22:21 17.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказал командир батальона беспилотных систем с позывным "Байкал", работы у подразделения хватает на всех участках линии боевого соприкосновения. В первую очередь беспилотники работают на переднем крае, обеспечивая поддержку штурмовиков ВДВ, корректируя их огонь и помогая продвигаться вперед. Расчеты активно выявляют и уничтожают пункты временной дислокации (ПВД), командные пункты БПЛА, а также орудия полевой артиллерии противника. Особое внимание уделяется нарушению логистических цепочек.

"Мы знаем, где они двигаются по дорогам. Противник не останавливается, подвозит боеприпасы и провизию, и мы их на этом ловим. Операторы фиксируют моменты, когда техника ВСУ останавливается для разгрузки, и наносят удары. Были моменты, когда мы уничтожали пикап, набитый боекомплектом, бензином и имуществом. Уничтожаем все, что нужно противнику для работы", – подчеркнул командир.

Одним из главных приоритетов является борьба с разведывательными дронами противника. Десантники ведут настоящую воздушную дуэль, уничтожая вражеские "глаза", которые корректируют огонь артиллерии и FPV-дронов, а также управляют дронами-матками, сбрасывающими крылья.
По данным "Байкала", расчетами батальона уже уничтожено около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различных типов, в числе которых "Фурия", "Лелека-100", "SHARK", "PD-2", "ГОР".
В арсенале российских военнослужащих имеются как коптерные посты для работы в ближней зоне, так и разведывательные крылья, способные барражировать на больших высотах на дальних дистанциях. Расчеты очень хорошо обучены.
"Мы показали себя не только на данном направлении, но и там, где были до этого. Противник старается перерезать нам пути снабжения и корректировать свою артиллерию, но именно поэтому наша работа – ослепить врага – необходима", – добавил "Байкал".
Ранее расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группы разведывательных и ударных дронов противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
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