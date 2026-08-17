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Российская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дронов

Российская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дронов - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Российская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дронов

За сутки над регионами России сбили 12 авиабомб и 797 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T12:52

2026-08-17T12:52

2026-08-17T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За сутки над регионами России сбили 12 авиабомб и 797 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения робототехнических комплексов, БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах. При совершении атак российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, артиллерию.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял 673 самолета, 284 вертолета, более 210 тысяч дронов, а также 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1 774 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 70 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на УкраинеРоссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом17 ракет "Фламинго" и 1 328 беспилотников самолетного типа ВСУ сбиты за сутки

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)