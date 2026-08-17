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Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
За прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T16:13
2026-08-17T16:13
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт".Второе место в рейтинге занял Евросоюз, отгрузивший 31,5 миллиона тонн, третье – Канада с 29,6 миллиона тонн.Как отметили в "Агроэкспорте", таких результатов удалось достичь не только благодаря увеличению валового сбора пшеницы в РФ, но и по причине роста импортного спроса со стороны традиционных покупателей.В частности, в два раза увеличился экспорт российской пшеницы в Турцию и Судан. Также нарастили объемы покупки российской пшеницы Израиль (+21%) и Египет (+6%).Также важным событием прошедшего сезона стало фактическое открытие рынка Ирака для российской пшеницы, отметили в "Агроэкспорте". За прошедший год эту страну отгружены рекордные объемы – порядка 560 тысяч тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зернаЧто будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году
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новости, россия, урожай зерновых культур, экспорт
Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
Россия сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы на мировые рынки
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За прошедший сельскохозяйственный сезон Россия поставила на мировые рынки 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив лидерство среди ключевых экспортеров данного вида зерновых в мире. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции российского АПК "Агроэкспорт".
"В завершившемся сезоне, несмотря на высокую конкуренцию, Россия поставила на мировой рынок порядка 46,5 миллиона тонн пшеницы, сохранив за собой лидерство среди ключевых экспортеров культуры", – говорится в сообщении.
Второе место в рейтинге занял Евросоюз, отгрузивший 31,5 миллиона тонн, третье – Канада с 29,6 миллиона тонн.
Как отметили в "Агроэкспорте", таких результатов удалось достичь не только благодаря увеличению валового сбора пшеницы в РФ, но и по причине роста импортного спроса со стороны традиционных покупателей.
В частности, в два раза увеличился экспорт российской пшеницы в Турцию и Судан. Также нарастили объемы покупки российской пшеницы Израиль (+21%) и Египет (+6%).
Также важным событием прошедшего сезона стало фактическое открытие рынка Ирака для российской пшеницы, отметили в "Агроэкспорте". За прошедший год эту страну отгружены рекордные объемы – порядка 560 тысяч тонн.
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