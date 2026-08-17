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Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
В Раздольненском районе Крыма мужчина в ходе ссоры сжег два автомобиля родителей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T16:52
2026-08-17T16:52
новости крыма
раздольненский район крыма
автомобиль
полиция севастополя
пожар
поджог
поджоги автомобилей в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма мужчина в ходе ссоры сжег два автомобиля родителей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.В результате поджога два автомобиля уничтожены огнем – они принадлежали родителям дебошира. Его личная машина получила повреждения. Пострадавших нет, уточнили в правоохранители.Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба устанавливаются.Ранее в городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику
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РИА Новости Крым
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новости крыма, раздольненский район крыма, автомобиль, полиция севастополя, пожар, поджог, поджоги автомобилей в крыму
Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины

В Крыму пьяный мужчина поджег три автомобиля из-за конфликта с родителями

16:52 17.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма мужчина в ходе ссоры сжег два автомобиля родителей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

"В одном из населенных пунктов района 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта с родителями взял канистру с бензином, облил горючим три автомобиля, припаркованных во дворе, и поджег их. Благодаря оперативной реакции потерпевших, которые начали тушить пламя до прибытия экстренных служб, удалось предотвратить распространение огня на жилые постройки", – рассказали в полиции.

В результате поджога два автомобиля уничтожены огнем – они принадлежали родителям дебошира. Его личная машина получила повреждения. Пострадавших нет, уточнили в правоохранители.
Мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба устанавливаются.
Ранее в городе Саки на западе Крыма 50-летний мужчина из-за ссоры с бывшей женой поджег авто, огонь перекинулся на жилой дом. Крымчанин задержан.
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Новости КрымаРаздольненский район КрымаАвтомобильПолиция СевастополяПожарПоджогПоджоги автомобилей в Крыму
 
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