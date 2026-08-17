https://crimea.ria.ru/20260817/putin-pozdravil-rossiyskikh-gimnastok-s-pobedoy-na-chempionate-mira-1158563657.html

Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира

Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T17:20

2026-08-17T17:20

2026-08-17T17:20

спорт

художественная гимнастика

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации главы государства.Президент подчеркнул, что триумф сборной России стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Глава государства также пожелал российским гимнасткам спортивной удачи и новых успехов.ЧМ по художественной гимнастике в 2026 году принимает Германия. Россиянки завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).Ранее стало известно, что российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.До этого сообщалось, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У гимнасток России – золото чемпионата мира и ЕвропыХудожественные гимнасты держат первенство: победы и достижения КрымаОрганизаторы ЧМ в Германии запретили флаг и гимн для российских гимнасток

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спорт, художественная гимнастика, владимир путин (политик), новости, россия, награды