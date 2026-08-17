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Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T17:20
2026-08-17T17:20
спорт
художественная гимнастика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации главы государства.Президент подчеркнул, что триумф сборной России стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Глава государства также пожелал российским гимнасткам спортивной удачи и новых успехов.ЧМ по художественной гимнастике в 2026 году принимает Германия. Россиянки завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).Ранее стало известно, что российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.До этого сообщалось, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У гимнасток России – золото чемпионата мира и ЕвропыХудожественные гимнасты держат первенство: победы и достижения КрымаОрганизаторы ЧМ в Германии запретили флаг и гимн для российских гимнасток
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спорт, художественная гимнастика, владимир путин (политик), новости, россия, награды
Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира

Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

17:20 17.08.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская гимнастка Мария Борисова выполняет упражнения с лентой
Российская гимнастка Мария Борисова выполняет упражнения с лентой - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации главы государства.
"Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества", – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что триумф сборной России стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Глава государства также пожелал российским гимнасткам спортивной удачи и новых успехов.
ЧМ по художественной гимнастике в 2026 году принимает Германия. Россиянки завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).
Ранее стало известно, что российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.
До этого сообщалось, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.
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СпортХудожественная гимнастикаВладимир Путин (политик)НовостиРоссияНаграды
 
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