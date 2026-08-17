Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская гимнастка Мария Борисова выполняет упражнения с лентой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ, ставшую победительницей чемпионата мира (ЧМ) по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации главы государства.
"Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества", – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что триумф сборной России стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Глава государства также пожелал российским гимнасткам спортивной удачи и новых успехов.
ЧМ по художественной гимнастике в 2026 году принимает Германия. Россиянки завоевали золото в командном зачете, набрав 278,3 балла. Второе место заняла сборная команда Болгарии (276,05), а бронза у спортсменок из Китая (275,4).
Ранее стало известно, что российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.
До этого сообщалось, что дуэт российских синхронисток взял золото на юношеском первенстве мира.
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