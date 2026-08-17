Рейтинг@Mail.ru
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260817/prekratite-voynu-na-ukraine-zelenskogo-prosyat-zavershit-konflikt-s-rossiey-1158568655.html
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 17.08.2026
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией
Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:54
2026-08-17T18:54
украина
новости
владимир зеленский
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/60/1117616057_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_f64b0c0bda26a8d0740f5cbafeb5d1c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация на Украине превратилась в откровенное хищничество. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.В соцсетях ранее появилось видео насильственной мобилизации в Киеве, во время которой сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой и затолкали в свой автобус. С питомца они сняли ошейник и бросили животное на тротуаре.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Ранее сообщалось, что один из военкоматов в Закарпатской области Украины массово отменял законные отсрочки от мобилизации у военнообязанных и фальсифицировал данные.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Колокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"На Украине проходят масштабные обыски в ТЦКУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/60/1117616057_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_b4917e6522750ed46fdf8688b67af827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, владимир зеленский, россия
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией

Бывший пресс-секретарь Юлия Мендель призвала Зеленского прекратить конфликт с Россией

18:54 17.08.2026
 
© Фото со страницы Юлии Мендель в FacebookПресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
© Фото со страницы Юлии Мендель в Facebook
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация на Украине превратилась в откровенное хищничество. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.
В соцсетях ранее появилось видео насильственной мобилизации в Киеве, во время которой сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой и затолкали в свой автобус. С питомца они сняли ошейник и бросили животное на тротуаре.

"Это режим, настолько отчаявшийся, что он хватает мирных жителей прямо на улице и бросает их домашних животных одних на тротуаре. Принудительная мобилизация превратилась в откровенное хищничество. Правительство, которое так обращается с собственным народом, уже проиграло моральный спор. Прекратите войну", - написала Мендель.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Ранее сообщалось, что один из военкоматов в Закарпатской области Украины массово отменял законные отсрочки от мобилизации у военнообязанных и фальсифицировал данные.
Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Колокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"
На Украине проходят масштабные обыски в ТЦК
Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
 
УкраинаНовостиВладимир ЗеленскийРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
13:36ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Лента новостейМолния