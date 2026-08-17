https://crimea.ria.ru/20260817/prekratite-voynu-na-ukraine-zelenskogo-prosyat-zavershit-konflikt-s-rossiey-1158568655.html

"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией

"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 17.08.2026

"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией

Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T18:54

2026-08-17T18:54

2026-08-17T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация на Украине превратилась в откровенное хищничество. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.В соцсетях ранее появилось видео насильственной мобилизации в Киеве, во время которой сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой и затолкали в свой автобус. С питомца они сняли ошейник и бросили животное на тротуаре.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Ранее сообщалось, что один из военкоматов в Закарпатской области Украины массово отменял законные отсрочки от мобилизации у военнообязанных и фальсифицировал данные.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Колокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"На Украине проходят масштабные обыски в ТЦКУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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украина, новости, владимир зеленский, россия