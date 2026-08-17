https://crimea.ria.ru/20260817/prekratite-voynu-na-ukraine-zelenskogo-prosyat-zavershit-konflikt-s-rossiey-1158568655.html
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 17.08.2026
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией
Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:54
2026-08-17T18:54
2026-08-17T18:54
украина
новости
владимир зеленский
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/60/1117616057_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_f64b0c0bda26a8d0740f5cbafeb5d1c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация на Украине превратилась в откровенное хищничество. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.В соцсетях ранее появилось видео насильственной мобилизации в Киеве, во время которой сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой и затолкали в свой автобус. С питомца они сняли ошейник и бросили животное на тротуаре.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Ранее сообщалось, что один из военкоматов в Закарпатской области Украины массово отменял законные отсрочки от мобилизации у военнообязанных и фальсифицировал данные.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Колокол звонит по Зеленскому: к чему привела "операция принуждения"На Украине проходят масштабные обыски в ТЦКУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111761/60/1117616057_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_b4917e6522750ed46fdf8688b67af827.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, владимир зеленский, россия
"Прекратите войну": на Украине Зеленского просят завершить конфликт с Россией
Бывший пресс-секретарь Юлия Мендель призвала Зеленского прекратить конфликт с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Юлия Мендель, которая ранее работала пресс-секретарем Владимира Зеленского, призвала его прекратить конфликт с Россией и заявила, что принудительная мобилизация на Украине превратилась в откровенное хищничество. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.
В соцсетях ранее появилось видео насильственной мобилизации в Киеве, во время которой сотрудники военкомата схватили мужчину с собакой и затолкали в свой автобус. С питомца они сняли ошейник и бросили животное на тротуаре.
"Это режим, настолько отчаявшийся, что он хватает мирных жителей прямо на улице и бросает их домашних животных одних на тротуаре. Принудительная мобилизация превратилась в откровенное хищничество. Правительство, которое так обращается с собственным народом, уже проиграло моральный спор. Прекратите войну", - написала Мендель.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Ранее сообщалось
, что один из военкоматов в Закарпатской области Украины массово отменял законные отсрочки от мобилизации у военнообязанных и фальсифицировал данные.
Украинское общество находится на грани
силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, ранее заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Бюро расследований проводит в стране
масштабные обыски в территориальных центрах комплектования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: