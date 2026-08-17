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Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России
Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России
Вооруженные силы России в понедельник ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:09
2026-08-17T18:27
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сухогруз
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.Сухогрузы, доставлявшие вооружение и боеприпасы для ВСУ, поражены в Николаеве и Одессе, также ВС РФ ударили по складам военного имущества в одесском порту.Ранее в понедельник в компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что ВС России за последнюю неделю усилили удары по объектам группы. Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Также 15 августа Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дронов"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на УкраинеАрмия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
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новости сво, одесса, николаев, сухогруз, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России

Удары по портам Одессы и Николаева нанесли ВС России в понедельник

18:09 17.08.2026 (обновлено: 18:27 17.08.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сухогрузы, доставлявшие вооружение и боеприпасы для ВСУ, поражены в Николаеве и Одессе, также ВС РФ ударили по складам военного имущества в одесском порту.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием поражены: в порту Одесса – судно типа "сухогруз", доставившее вооружение и боеприпасы для украинских войск, а также склады военного имущества, в порту "Николаев" – судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного назначения для нужд ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
Ранее в понедельник в компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что ВС России за последнюю неделю усилили удары по объектам группы. Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.
В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.
Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
Также 15 августа Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы.
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Новости СВООдессаНиколаевСухогрузВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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