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Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России

Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России

Вооруженные силы России в понедельник ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T18:09

2026-08-17T18:09

2026-08-17T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.Сухогрузы, доставлявшие вооружение и боеприпасы для ВСУ, поражены в Николаеве и Одессе, также ВС РФ ударили по складам военного имущества в одесском порту.Ранее в понедельник в компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что ВС России за последнюю неделю усилили удары по объектам группы. Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Также 15 августа Вооруженные Силы РФ поразили склады с военным имуществом для ВСУ в порту Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дронов"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на УкраинеАрмия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, николаев, сухогруз, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине