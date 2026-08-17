https://crimea.ria.ru/20260817/pod-sevastopolem-chastichno-obestocheny-pyat-naselennykh-punktov-1158555586.html

Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов

Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов

В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T14:52

2026-08-17T14:52

2026-08-17T14:52

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада занимается ликвидацией аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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