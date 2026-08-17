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Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:52
2026-08-17T14:52
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новости севастополя
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электросети
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада занимается ликвидацией аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов

Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов

14:52 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".

"Произошло технологическое нарушение. Обесточены потребители: частично с. Тыловое, с. Орлиное, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Павловка", – перечислили на предприятии.

Оперативно-выездная бригада занимается ликвидацией аварии.
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СевастопольНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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