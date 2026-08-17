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Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:52
2026-08-17T14:52
2026-08-17T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 августа, пять населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада занимается ликвидацией аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов