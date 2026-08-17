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Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному году

Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному году - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному году

В Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T10:50

2026-08-17T10:50

2026-08-17T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.Уточняется, что учебный год в школах Крыма традиционно начнется 1 сентября и будет проходить в очном формате. В министерстве пояснили, что из-за отсутствия стабильного интернета организация качественного дистанционного обучения невозможна. В то же время в школах региона уже имеется 525 бесперебойных источников электроснабжения, готовится закупка еще 434.По данным Минобразования Крыма, во всех школах охрана будет обеспечена специализированными организациями и штатными сотрудниками, в зависимости от категории опасности объектов, также определены места эвакуации детей в случае угрозы атаки БПЛА. Во вторник, 18 августа, запланировано проведение всероссийского учения по отработке алгоритмов действий при атаке дронов, захвате заложников.Ключевым фактором при формировании расписания станет возможность обеспечения детей горячим питанием, добавили в ведомстве.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов рассказал, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате. При этом он подчеркнул, что Крым продолжает жить в условиях чрезвычайной ситуации, и ничего нельзя исключать, поэтому решения могут приниматься уже по ходу учебного года.До этого власти Крыма рекомендовали школам республики придерживаться делового стиля одежды для учащихся. В феврале 2026 года сообщалось, что в школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряКак изменится обучение в школаx с 1 сентября – экспертВ Севастополе построят новую школу рекордной площади

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, школа, минобраз крыма, учебный год, образование в крыму и севастополе