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Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма
В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T09:11
2026-08-17T09:11
ситуация на дорогах крыма
гаи
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Как уточнили в ГАИ, с участием пешеходов произошло пять происшествий, в которых один человек погиб и пятеро, в том числе несовершеннолетний, пострадали.Также за неделю инспекторы выявили 195 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвыВ Крыму подросток на мопеде сбил женщину - оба в больницеВ Симферополе виновнику смертельного ДТП дали условный срок
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РИА Новости Крым
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96
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гаи, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма

В Крыму один человек погиб и 20 пострадали в ДТП за неделю

09:11 17.08.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"В период с 10 по 16 августа 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 16 ДТП, в которых один человек погиб, 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четыре ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГАИ, с участием пешеходов произошло пять происшествий, в которых один человек погиб и пятеро, в том числе несовершеннолетний, пострадали.
Также за неделю инспекторы выявили 195 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
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Ситуация на дорогах КрымаГАИГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаПроисшествия
 
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