https://crimea.ria.ru/20260817/odin-chelovek-pogib-i-20-postradali-v-avariyakh-na-dorogakh-kryma-1158540922.html

Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма

Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма

В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T09:11

2026-08-17T09:11

2026-08-17T09:11

ситуация на дорогах крыма

гаи

госавтоинспекция крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Как уточнили в ГАИ, с участием пешеходов произошло пять происшествий, в которых один человек погиб и пятеро, в том числе несовершеннолетний, пострадали.Также за неделю инспекторы выявили 195 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвыВ Крыму подросток на мопеде сбил женщину - оба в больницеВ Симферополе виновнику смертельного ДТП дали условный срок

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаи, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия