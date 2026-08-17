https://crimea.ria.ru/20260817/odin-chelovek-pogib-i-20-postradali-v-avariyakh-na-dorogakh-kryma-1158540922.html
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма
В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T09:11
2026-08-17T09:11
2026-08-17T09:11
ситуация на дорогах крыма
гаи
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю в дорожных авариях один человек погиб и 20, в том числе четверо детей, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Как уточнили в ГАИ, с участием пешеходов произошло пять происшествий, в которых один человек погиб и пятеро, в том числе несовершеннолетний, пострадали.Также за неделю инспекторы выявили 195 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвыВ Крыму подросток на мопеде сбил женщину - оба в больницеВ Симферополе виновнику смертельного ДТП дали условный срок
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаи, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия
Один человек погиб и 20 пострадали в авариях на дорогах Крыма
В Крыму один человек погиб и 20 пострадали в ДТП за неделю