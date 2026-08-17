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Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки
Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки улучшили свое тактическое положение и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. Противник потерял... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T13:27
2026-08-17T13:27
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки улучшили свое тактическое положение и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. Противник потерял свыше1450 боевиков, говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригад и штурмовых полков ВСУ Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 260 солдат, боевую бронированную машину и пять автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали вражеские бригады и полки в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 210 военных, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разгромили формирования ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - до 205 военнослужащих, бронетранспортер VAB производства Франции, 29 автомобилей и артиллерийское орудие.Войска "Центр" поразили живую силу и технику штурмовых бригад и полков ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери ВСУ - свыше 390 солдат, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали десантные и штормовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 345 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.Подразделения "Днепр" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 40 военных ВСУ, 19 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В украинском порту поражены ангары с западной военной техникой для ВСУБойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиАрмия России нанесла удар по нефтезаводу в Кременчуге
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки

За сутки Киев потерял 1450 солдат и десятки единиц боевой техники

13:27 17.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки улучшили свое тактическое положение и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации. Противник потерял свыше1450 боевиков, говорится в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригад и штурмовых полков ВСУ Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 260 солдат, боевую бронированную машину и пять автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали вражеские бригады и полки в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 210 военных, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разгромили формирования ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - до 205 военнослужащих, бронетранспортер VAB производства Франции, 29 автомобилей и артиллерийское орудие.
Сводка Минобороны РФ на 17 августа 2026 годаСводка Минобороны РФ на 17 августа 2026 года
Войска "Центр" поразили живую силу и технику штурмовых бригад и полков ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери ВСУ - свыше 390 солдат, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали десантные и штормовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 345 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.
Подразделения "Днепр" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады ВСУ в Запорожской области и городе Херсон. Уничтожены до 40 военных ВСУ, 19 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости
 
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