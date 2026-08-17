Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина
В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина на АЗС – власти
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Ситуация с поставками топлива на АЗС Новороссийска складывается напряженная… На данный момент бензин имеется в наличии на 28 АЗС, но большая часть из них обеспечена только дизельным топливом", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
По словам Кравченко, для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения определены две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.
"На трех крупных автозаправочных станциях продолжают дежурить волонтеры для помощи водителям и поддержания порядка. Еще за семью АЗС закреплены казаки. Количество задействованных добровольцев будем увеличивать", - отметил мэр.
Он добавил, что стабилизировать ситуацию позволит увеличение объемов поставок топлива в Краснодарский край.
Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.
Читайте также на РИА Новости Крым: