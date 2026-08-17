https://crimea.ria.ru/20260817/novorossiysk-stolknulsya-s-defitsitom-benzina-1158544446.html

Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина

Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина

В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T10:42

2026-08-17T10:42

2026-08-17T10:42

краснодарский край

новороссийск

новости

топливо

топливно-энергетический комплекс

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По словам Кравченко, для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения определены две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.Он добавил, что стабилизировать ситуацию позволит увеличение объемов поставок топлива в Краснодарский край.Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельникСитуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставкиВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новороссийск, новости, топливо, топливно-энергетический комплекс, андрей кравченко