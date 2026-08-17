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Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина
Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина
В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T10:42
2026-08-17T10:42
краснодарский край
новороссийск
новости
топливо
топливно-энергетический комплекс
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По словам Кравченко, для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения определены две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.Он добавил, что стабилизировать ситуацию позволит увеличение объемов поставок топлива в Краснодарский край.Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельникСитуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставкиВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
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краснодарский край, новороссийск, новости, топливо, топливно-энергетический комплекс, андрей кравченко
Новороссийск столкнулся с дефицитом бензина

В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина на АЗС – власти

10:42 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАЗС. Архивное фото
АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Новороссийске сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Ситуация с поставками топлива на АЗС Новороссийска складывается напряженная… На данный момент бензин имеется в наличии на 28 АЗС, но большая часть из них обеспечена только дизельным топливом", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
По словам Кравченко, для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения определены две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.
"На трех крупных автозаправочных станциях продолжают дежурить волонтеры для помощи водителям и поддержания порядка. Еще за семью АЗС закреплены казаки. Количество задействованных добровольцев будем увеличивать", - отметил мэр.
Он добавил, что стабилизировать ситуацию позволит увеличение объемов поставок топлива в Краснодарский край.
Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.
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Краснодарский крайНовороссийскНовостиТопливоТопливно-энергетический комплексАндрей Кравченко
 
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