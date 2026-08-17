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Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов

Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов

Медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей. Об этом рассказал губернатор города... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T21:40

2026-08-17T21:40

2026-08-17T21:40

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в городскую больницу №1 поставили гибкие эндоскопы и системы мониторинга, в горбольницу №4 - эндоскопическое оборудование, а парк техники горбольницы №5 пополнился бронхоскопами, электромиографом и современным УЗИ-оборудованием для диагностики и лечения детей.Горбольница №9 получила 18 единиц оборудования для восстановления пациентов и 14 единиц оборудования, которое помогает выявлять факторы риска хронических заболеваний на ранних стадиях. Также ей передадут современные колоноскопы, гастроскопы, системы для стресс-тестов и две новые системы УЗИ.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ Крыму открыли липидный центрМедучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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