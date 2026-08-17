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Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов
Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов
Медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей. Об этом рассказал губернатор города... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T21:40
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в городскую больницу №1 поставили гибкие эндоскопы и системы мониторинга, в горбольницу №4 - эндоскопическое оборудование, а парк техники горбольницы №5 пополнился бронхоскопами, электромиографом и современным УЗИ-оборудованием для диагностики и лечения детей.Горбольница №9 получила 18 единиц оборудования для восстановления пациентов и 14 единиц оборудования, которое помогает выявлять факторы риска хронических заболеваний на ранних стадиях. Также ей передадут современные колоноскопы, гастроскопы, системы для стресс-тестов и две новые системы УЗИ.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиВ Крыму открыли липидный центрМедучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
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Новое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов
Для медучреждений Севастополя закупят оборудования на 356,3 миллиона рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Севастополя получают новое оборудование, на их переоснащение предусмотрено 356,3 миллиона рублей. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"С начала 2026 года мы ведем масштабную работу по переоснащению наших больниц и поликлиник – в этом помогает нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". На переоснащение медучреждений заложено 356,3 миллиона рублей, и процесс идет полным ходом", – отметил Развожаев.
По его информации, в городскую больницу №1 поставили гибкие эндоскопы и системы мониторинга, в горбольницу №4 - эндоскопическое оборудование, а парк техники горбольницы №5 пополнился бронхоскопами, электромиографом и современным УЗИ-оборудованием для диагностики и лечения детей.
Горбольница №9 получила 18 единиц оборудования для восстановления пациентов и 14 единиц оборудования, которое помогает выявлять факторы риска хронических заболеваний на ранних стадиях. Также ей передадут современные колоноскопы, гастроскопы, системы для стресс-тестов и две новые системы УЗИ.
"До конца года севастопольские больницы получат 80 единиц современной медицинской техники", – добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц
нового оборудования. Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.
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