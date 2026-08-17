https://crimea.ria.ru/20260817/neftyanoy-tanker-atakovan-v-chernom-more-1158571456.html

Нефтяной танкер атакован в Черном море

Нефтяной танкер атакован в Черном море - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Нефтяной танкер атакован в Черном море

Танкер под флагом Греции подвергся атаке после выгрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T21:52

2026-08-17T21:52

2026-08-17T22:07

черное море

танкер

каспийский трубопроводный консорциум

нефть

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Танкер под флагом Греции подвергся атаке после выгрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Отмечается, атака произошла 16 августа вблизи терминала, подробности не приводятся. В компании, которая числится как оператор Skiros, проинформировали, что пострадавших в результате нападения нет.30 июля украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, в территориальных водах возле Морского терминала КТК был атакован танкер "MARATHI" под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на терминал.С 23 по 27 июля погрузочные операции на морском терминале КТК были приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от Украины прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контролировать безопасность российских судов в море будет новый институтАтаки на суда в Черном море: в Турции сделали заявлениеКак будут защищать российские торговые суда – ответ Кремля

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, танкер, каспийский трубопроводный консорциум, нефть, новости