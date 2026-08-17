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Научный подвиг: этим летом в Крыму работают 10 археологических экспедиций - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Научный подвиг: этим летом в Крыму работают 10 археологических экспедиций
Научный подвиг: этим летом в Крыму работают 10 археологических экспедиций - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Научный подвиг: этим летом в Крыму работают 10 археологических экспедиций
В этом сезоне в Крыму работали и продолжают работать, несмотря на все существующие сложности, 10 археологических экспедиций, которые исследуют разные периоды... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T07:10
2026-08-17T07:10
крым
археология в крыму
раскопки
вадим майко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В этом сезоне в Крыму работали и продолжают работать, несмотря на все существующие сложности, 10 археологических экспедиций, которые исследуют разные периоды жизни Крымского полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.Он заверил, что техника безопасности в полевых лагерях неукоснительно соблюдается, а начальники всех экспедиций – люди опытные, они проводят уже не первый десяток полевых сезонов, поэтому все будет благополучно."У нас работало 10 археологических экспедиций. Мне очень приятно, что пять из них были от нашего института. Из этих десяти экспедиций две закончили работу, остальные восемь работу продолжают. Из них на территории Керченского полуострова три. То есть в небольшом объеме, но весь полуостров наш", – сказал директор Института археологии Крыма РАН.Все эти экспедиции длятся десятилетиями и посвящены раскопкам того или иного памятника."Хочу отметить, что, как и в предшествующие годы, у нас очень много совместных экспедиций. И я считаю, что это правильно, потому что различные археологические организации здесь представлены или организации, связанные с археологией, выступают вместе, каждая дополняет другую, и получается очень хорошие и нужные научные результаты", – сказал спикер.Также Майко отметил, что важны не только полевые исследования, но и различные научные конференции."Все конференции, которые в этом году прошли, и те, которые намечаются, и те, которые сейчас происходят – это тоже своеобразный научный подвиг и для тех людей, которые их организовали, и для тех людей, которые в той или иной конференции участвуют", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые раскопки на Неаполе Скифском в Крыму пока нецелесообразны – археологПод Керчью археологи нашли младенческую жертву ЗевсуВ горах Крыма нашли оберег римской эпохи с головой Медузы Горгоны
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крым, археология в крыму, раскопки, вадим майко
Научный подвиг: этим летом в Крыму работают 10 археологических экспедиций

В разных районах Крыма этим летом работают 10 археологических экспедиций

07:10 17.08.2026
 
© Фото организаторов / Перейти в фотобанкРабота молодежной полевой археологической школы в Крыму
Работа молодежной полевой археологической школы в Крыму
© Фото организаторов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В этом сезоне в Крыму работали и продолжают работать, несмотря на все существующие сложности, 10 археологических экспедиций, которые исследуют разные периоды жизни Крымского полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.
"Несмотря на все сложности этого года, сезон можно считать состоявшимся. Экспедиций немного, но все, кто участвуют в раскопках в этом году – герои. По меньшей мере, я их таковыми считаю. Это настоящий научный подвиг, невзирая ни на что, зная о тех опасностях, которые могут быть, зная о той тяжелой логистике, которая может быть, проводить полевые исследования", – убежден ученый.
Он заверил, что техника безопасности в полевых лагерях неукоснительно соблюдается, а начальники всех экспедиций – люди опытные, они проводят уже не первый десяток полевых сезонов, поэтому все будет благополучно.
"У нас работало 10 археологических экспедиций. Мне очень приятно, что пять из них были от нашего института. Из этих десяти экспедиций две закончили работу, остальные восемь работу продолжают. Из них на территории Керченского полуострова три. То есть в небольшом объеме, но весь полуостров наш", – сказал директор Института археологии Крыма РАН.
Все эти экспедиции длятся десятилетиями и посвящены раскопкам того или иного памятника.
"Хочу отметить, что, как и в предшествующие годы, у нас очень много совместных экспедиций. И я считаю, что это правильно, потому что различные археологические организации здесь представлены или организации, связанные с археологией, выступают вместе, каждая дополняет другую, и получается очень хорошие и нужные научные результаты", – сказал спикер.
Также Майко отметил, что важны не только полевые исследования, но и различные научные конференции.
"Все конференции, которые в этом году прошли, и те, которые намечаются, и те, которые сейчас происходят – это тоже своеобразный научный подвиг и для тех людей, которые их организовали, и для тех людей, которые в той или иной конференции участвуют", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымАрхеология в КрымуРаскопкиВадим Майко
 
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