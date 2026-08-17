https://crimea.ria.ru/20260817/na-kubani-uslozhnilas-situatsiya-s-toplivom--prekratili-rabotu-120-azs-1158570089.html

На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС

На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС - РИА Новости Крым, 17.08.2026

На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС

Ситуация с топливом усложнилась на Кубани за последние две недели – в регионе не работают 120 АЗС. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T20:23

2026-08-17T20:23

2026-08-17T20:32

краснодарский край

топливо

транспорт

бензин

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с топливом усложнилась на Кубани за последние две недели – в регионе не работают 120 АЗС. Об этом сообщает краевой оперштаб.По информации оперштаба, Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива в регионы. Со своей стороны, в Краснодарском крае также принимают необходимые меры. По поручению губернатора действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения, которую возглавляет заместитель главы региона Евгений Пергун.В настоящее время жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости.Ранее в понедельник мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо.Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.14 августа Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно была рассмотрена ситуация с обеспечением Краснодарского края, Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей и ряда других регионов. Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ России продлили действие сниженного норматива продаж бензина на бирже

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, топливо, транспорт, бензин, автомобиль