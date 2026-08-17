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На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС
На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС - РИА Новости Крым, 17.08.2026
На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС
Ситуация с топливом усложнилась на Кубани за последние две недели – в регионе не работают 120 АЗС. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T20:23
2026-08-17T20:32
краснодарский край
топливо
транспорт
бензин
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с топливом усложнилась на Кубани за последние две недели – в регионе не работают 120 АЗС. Об этом сообщает краевой оперштаб.По информации оперштаба, Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива в регионы. Со своей стороны, в Краснодарском крае также принимают необходимые меры. По поручению губернатора действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения, которую возглавляет заместитель главы региона Евгений Пергун.В настоящее время жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости.Ранее в понедельник мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо.Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.14 августа Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно была рассмотрена ситуация с обеспечением Краснодарского края, Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей и ряда других регионов. Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ России продлили действие сниженного норматива продаж бензина на бирже
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, топливо, транспорт, бензин, автомобиль
На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС

На Кубани из-за ухудшения ситуации с топливом прекратили работу 120 автозаправок

20:23 17.08.2026 (обновлено: 20:32 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота одной из автозаправочных станций
Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Ситуация с топливом усложнилась на Кубани за последние две недели – в регионе не работают 120 АЗС. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, последние две недели ситуация усложнилась, на Кубани не работают 120 автозаправок <…> В настоящее время в крае работают более 920 автозаправочных станций. По решению рабочей группы для помощи водителям и поддержания порядка на заправках продолжают дежурить волонтеры и казаки, действует ограничение на отпуск топлива на один автомобиль", – рассказали в оперштабе.
По информации оперштаба, Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива в регионы. Со своей стороны, в Краснодарском крае также принимают необходимые меры. По поручению губернатора действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения, которую возглавляет заместитель главы региона Евгений Пергун.
В настоящее время жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости.
Ранее в понедельник мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе сложилась напряженная ситуация с поставками бензина, на большей части работающих АЗС в наличии имеется только дизельное топливо.
Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе обратился к правительству с просьбой увеличить объемы поставок бензина для Кубани. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Из-за повышенного спроса в условиях курортного сезона нефтегазовые компании снова начали вводить ограничения по объему отпуска топлива и сокращать время работы АЗС.
14 августа Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно была рассмотрена ситуация с обеспечением Краснодарского края, Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей и ряда других регионов. Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
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