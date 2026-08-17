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Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста

Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста

В Крыму выбрали подрядчика, который займется обустройством временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив на участке трассы Р-280 "Новороссия". Работы... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T16:25

2026-08-17T16:25

2026-08-17T16:25

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херсонская область

новости

логистика

мост

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который займется обустройством временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив на участке трассы Р-280 "Новороссия". Работы выполнит компания "ВАД", которая строила крымскую трассу "Таврида" и ведет строительство основных дорог на полуострове. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.Цена контракта - около 117,8 млн рублей. Заказчиком выполнения работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Срок исполнения контракта - 1 декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что средства на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив выделят из резервного фонда Совета министров РК. На проведение работ планировалось направить более 120 миллионов рублей.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. И заявил, что власти ведут работу по усилению ее защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, новости, логистика, мост, ремонт и строительство дорог в крыму