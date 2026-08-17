https://crimea.ria.ru/20260817/kto-budet-stroit-dorogu-v-obezd-chongarskogo-mosta-1158562349.html
Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
В Крыму выбрали подрядчика, который займется обустройством временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив на участке трассы Р-280 "Новороссия". Работы... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T16:25
2026-08-17T16:25
2026-08-17T16:25
крым
херсонская область
новости
логистика
мост
ремонт и строительство дорог в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/07/1156662869_1054:126:2200:770_1920x0_80_0_0_209d32b980531cafdc1c469d204ba1d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который займется обустройством временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив на участке трассы Р-280 "Новороссия". Работы выполнит компания "ВАД", которая строила крымскую трассу "Таврида" и ведет строительство основных дорог на полуострове. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.Цена контракта - около 117,8 млн рублей. Заказчиком выполнения работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Срок исполнения контракта - 1 декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что средства на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив выделят из резервного фонда Совета министров РК. На проведение работ планировалось направить более 120 миллионов рублей.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что трасса Р-280 "Новороссия" оказалась под прицелом ВСУ из-за того, что по ней проходит все снабжение Херсонской области и соседних регионов. И заявил, что власти ведут работу по усилению ее защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/07/1156662869_1124:0:2200:807_1920x0_80_0_0_b50c6e449dc44b92e0b717c7e4ddf688.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, херсонская область, новости, логистика, мост, ремонт и строительство дорог в крыму
Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
Выбран подрядчик для обустройства дороги в объезд Чонгарского моста на трассе "Новороссия"