https://crimea.ria.ru/20260817/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik---aktualnye-dannye-1158538901.html

Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные

Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром в понедельник очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T06:03

2026-08-17T06:03

2026-08-17T06:03

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром в понедельник очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось всего несколько минут.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма