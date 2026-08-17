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Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные
Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром в понедельник очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T06:03
2026-08-17T06:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром в понедельник очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось всего несколько минут.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост утром в понедельник - актуальные данные

Крымский мост утром в понедельник работает в штатном режиме

06:03 17.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром в понедельник очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 6 утра воскресенья.

Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось всего несколько минут.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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