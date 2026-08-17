Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260817/krymskiy-most-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-rastet--skolko-zhdat-proezda-1158551036.html
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T13:08
2026-08-17T13:48
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_c1fe60c3aa45d9184f198cf18ddd95cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом очередей к досмотровым пунктам на въезде в Крым нет. Очередь со стороны Керчи начала расти в 9 утра в понедельник – тогда проезда ждали 155 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_8f7eb6221567ea5295f5a9e0fc1727f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь

Крымский мост – досмотра при выезде с полуострова ждут 235 автомобилей

13:08 17.08.2026 (обновлено: 13:48 17.08.2026)
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов понедельника.
При этом очередей к досмотровым пунктам на въезде в Крым нет. Очередь со стороны Керчи начала расти в 9 утра в понедельник – тогда проезда ждали 155 автомобилей.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56В Крыму изменится расписание четырех электричек
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
14:00Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Лента новостейМолния