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Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T13:08
2026-08-17T13:08
2026-08-17T13:48
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра при выезде с полуострова продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом очередей к досмотровым пунктам на въезде в Крым нет. Очередь со стороны Керчи начала расти в 9 утра в понедельник – тогда проезда ждали 155 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собралась часовая очередь
Крымский мост – досмотра при выезде с полуострова ждут 235 автомобилей
13:08 17.08.2026 (обновлено: 13:48 17.08.2026)