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Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС
Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС
В сентябре температура воздуха в Крыму будет выше нормы и ожидается дефицит осадков. Какой будет погода на полуострове в бархатный сезон – в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T08:32
2026-08-17T08:32
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
прогноз
бархатный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В сентябре температура воздуха в Крыму будет выше нормы и ожидается дефицит осадков. Какой будет погода на полуострове в бархатный сезон – в эфире радио "Спутник в Крыму" прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт прогнозирует, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус превышать климатическую норму, ожидается также недобор по осадкам.Ранее метеоролог рассказал, что на текущей неделе в Крыму возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе была зафиксирована температура воздуха выше +37 градусов. Во второй части наступившей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, столбики термометров поднимутся до +35, а к выходным температура воздуха днем может достичь +38 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, прогноз, бархатный сезон в крыму
Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС

Погода в бархатный сезон в Крыму будет теплая и с дефицитом осадков – прогноз от ФОБОС

08:32 17.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМыс Фиолент в Севастополе
Мыс Фиолент в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В сентябре температура воздуха в Крыму будет выше нормы и ожидается дефицит осадков. Какой будет погода на полуострове в бархатный сезон – в эфире радио "Спутник в Крыму" прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Эксперт прогнозирует, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус превышать климатическую норму, ожидается также недобор по осадкам.
"Ожидается дефицит осадков до 20-30%. Это говорит о том, что бархатный сезон, конечно, будет. Никаких провалов холода. Я напомню, что норма для сентября, например, в Симферополе ночная +12,1 дневная +24,1. Так что, на мой взгляд, в сентябре лето будет пролонгировано, но уже в более спокойном, щадящем, традиционном варианте. И бархатный сезон на юге нашей страны никуда не денется!" – выразил мнение специалист.
Ранее метеоролог рассказал, что на текущей неделе в Крыму возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе была зафиксирована температура воздуха выше +37 градусов. Во второй части наступившей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, столбики термометров поднимутся до +35, а к выходным температура воздуха днем может достичь +38 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаПрогнозБархатный сезон в Крыму
 
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