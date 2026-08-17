https://crimea.ria.ru/20260817/kakoy-budet-pogoda-v-barkhatnyy-sezon-v-krymu--prognoz-ot-fobos-1158513528.html

Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС

Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Какой будет погода в бархатный сезон в Крыму – прогноз от ФОБОС

В сентябре температура воздуха в Крыму будет выше нормы и ожидается дефицит осадков. Какой будет погода на полуострове в бархатный сезон – в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T08:32

2026-08-17T08:32

2026-08-17T08:32

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В сентябре температура воздуха в Крыму будет выше нормы и ожидается дефицит осадков. Какой будет погода на полуострове в бархатный сезон – в эфире радио "Спутник в Крыму" прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Эксперт прогнозирует, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Крыму будет на полградуса-градус превышать климатическую норму, ожидается также недобор по осадкам.Ранее метеоролог рассказал, что на текущей неделе в Крыму возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе была зафиксирована температура воздуха выше +37 градусов. Во второй части наступившей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, столбики термометров поднимутся до +35, а к выходным температура воздуха днем может достичь +38 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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