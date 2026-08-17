https://crimea.ria.ru/20260817/kakie-zarubezhnye-strany-naibolee-populyarny-u-rossiyskikh-turistov-v-2026-godu-1158469833.html

Какие зарубежные страны наиболее популярны у российских туристов в 2026 году

Какие зарубежные страны наиболее популярны у российских туристов в 2026 году - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Какие зарубежные страны наиболее популярны у российских туристов в 2026 году

Помимо возросшего спроса на внутренний туризм, россияне, в том числе путешественники из Крыма, в этом сезоне выбирают поездки за границу, в частности, в Китай и РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T09:28

2026-08-17T09:28

2026-08-17T09:28

крым

россия

китай

вьетнам

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Помимо возросшего спроса на внутренний туризм, россияне, в том числе путешественники из Крыма, в этом сезоне выбирают поездки за границу, в частности, в Китай и Вьетнам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная."Вьетнам является первой изюминкой этого сезона. Во-первых, потому что организовано большое количество чартерных рейсов в разные регионы Вьетнама: и пляжные, и для культурно-познавательного туризма. В том числе есть авиарейсы из Минеральных Вод, что особенно нравится крымчанам", – рассказала спикер.Гостья студии обратила внимание, что туры в Китай и Вьетнам стали набирать популярность еще с прошлого года. "Если смотреть по прошлому году – это были остров Хайнань, как пляжный отдых, и это были гранд-туры и экскурсионный отдых", – поделилась эксперт.В этом же году, рассказала Кристина Загуменная, появилось огромное количество разных вариантов и комбинированных пляжно-экскурсионных туров. Туристы выбирают различные экспедиции, ориентируясь на разный бюджет, например в "горы Аватара"."Если в прошлом году в среднем стоимость экскурсионного тура "под ключ" на одного человека составляла 190 тысяч, то на сегодняшний день, например, тур в Пекин на неделю с экскурсионной программой можно найти за 130-140 тысяч. То есть уже некоторые направления туры стали немного дешевле", – отметила специалист.И рассказала также о стоимости путешествия во Вьетнам. "В целом за двоих человек минимальная цена тура около 200 тысяч с перелетом и оплатой проживания в отеле. Во Вьетнаме тоже очень много экскурсионки – и круизы по заливу Халонг, и вообще очень-очень много всего интересного", – подытожила спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествиеТрадиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубежПутешествие с животным: крымчане вывезли из России 60 кошек и собак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, китай, вьетнам, туризм